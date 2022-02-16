Чемпион мира едет домой. Хоккейная сборная Канады вылетела с Олимпиады

Ничейный счет сохранялся до последних минут. Канадцы все же допустили просчет в обороне, а затем пошли ва-банк, заменив голкипера на шестого полевого игрока.

В четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира сборная Швеция оказалась сильнее действующего чемпиона мира Канады. Об этом сообщает CNN.

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Соперники изначально не форсировали события, тренеры обеих команд, очевидно, выбрали выжидательную тактику. Во второй 20-минутке, как и в первой, наблюдались компактные действия практически на каждом участке поля. На ледовой площадке было много борьбы и силовых столкновений, которые наказывались удалениями.

[ + – ] Фото: POSTMEDIA | Голкипер Швеции с нападающий Канады.

Под занавес встречи ошибка канадцев позволила шведу Лукасу Валльмарку открыть счет, когда до конца основного времени оставалось восемь минут. Затем Антон Лэндер упрочил лидерство шведов, когда сборная Канады была вынуждена пойти ва-банк и заменить голкипера на дополнительного полевого игрока.

Теперь скандинавам в полуфинальном матче предстоит встреча с российской сборной, которая стремится завоевать свое первое олимпийское золото после Турина-2006.

Словакия, которая обыграла США, встретится с Финляндией в еще одном полуфинальном матче.

Напомним, что хоккеист сборной США после проигрыша словакам откровенно высказался об игре, которую продемонстрировала его команда. Форвард американской сборной Сэм Хентджес после матча признал, что команде не удалось показать все, на что она способна. По его словам, хоккеисты не играли должным образом во втором и третьем периодах, за что и поплатилась в серии послематчевых буллитов.

Ранее Фокус сообщал, что Украина завоевала свою первую медаль на Олимпиаде в Пекине. Серебро в лыжной акробатике у Александра Абраменко, который на прошлой зимней Олимпиаде взял золото. На сей раз золотая медаль досталась представителю Китая Эти Гуанпу, бронзу выиграл россиянин Илья Буров.