Чемпіон світу їде додому. Хокейна збірна Канади вилетіла з Олімпіади

Однаковий рахунок зберігався до останніх хвилин. Канадці все ж таки допустили прорахунок в обороні, а потім пішли ва-банк, замінивши голкіпера на шостого польового гравця.

У чвертьфіналі олімпійського хокейного турніру збірна Швеція виявилася сильнішою за чинного чемпіона світу — Канаду. Про це повідомляє CNN.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

Суперники спочатку не форсували події, тренери обох команд, очевидно, обрали вичікувальну тактику. У другій 20-хвилинці, як і в першій, спостерігалися компактні дії на кожній ділянці поля. На льодовому майданчику було багато боротьби та силових зіткнень, які каралися вилученнями.

[ + – ] Фото: POSTMEDIA | Голкіпер Швеції з нападниками Канади.

Під завісу зустрічі помилка канадців дозволила шведу Лукасу Валльмарку відкрити рахунок, коли до кінця часу залишалося вісім хвилин. Потім Антон Лендер зміцнив лідерство шведів, коли збірна Канади була змушена піти ва-банк і замінити голкіпера додаткового польового гравця.

Тепер скандинава у півфінальному матчі чекає на зустріч з російською збірною, яка прагне завоювати своє перше олімпійське золото після Турина-2006.

Словаччина, яка обіграла США, зустрінеться з Фінляндією у ще одному півфінальному матчі.

Нагадаємо, що хокеїст збірної США після програшу словакам відверто висловився про гру, яку продемонструвала його команда. Форвард американської збірної Сем Хентджес після матчу визнав, що команді не вдалося показати все, на що вона здатна. За його словами, хокеїсти не грали належним чином у другому та третьому періодах, за що й поплатилася у серії післяматчевих булітів.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна виборола свою першу медаль на Олімпіаді в Пекіні. Срібло у лижній акробатиці в Олександра Абраменка, який минулого зимової Олімпіади взяв золото. Цього разу золота медаль дісталася представнику Китаю Ці Гуанпу, бронзу виграв росіянин Ілля Буров.