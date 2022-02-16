"От, що буває, коли граєш погано": Збірна США з хокею вилетіла з Олімпіади (фото, відео)

У серії булітів шайба нападника словаків виявилася вирішальною, а голкіпер Патрік Рибар вийшов переможцем з усіх п'яти дуелей з американцями.

У середу, 16 лютого, в драматичній серії післяматчевих булітів чвертьфіналу олімпійського турніру збірна Словаччини з хокею вибила американську команду. Про це повідомляє CNN.

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Збірна США вела в третьому періоді 2:1, проте шайба Марека Гривика за 43.7 секунд до кінця основного часу дозволила словакам зрівняти рахунок.

[ + – ] Серія булітів "Словаччина" – "США" [ + – ] Серія булітів "Словаччина" – "США" [ + – ] Серія булітів "Словаччина" – "США" [ + – ] Серія булітів "Словаччина" – "США" Фото: AP Photo [ + – ] Серія булітів "Словаччина" – "США"

Після безголового овертайму шайба Петера Чехларіка виявилася вирішальною, а голкіпер словацької збірної Патрік Рибар відбив усі п'ять булітів американців.

Форвард збірної США Сем Хентджес після матчу поскаржився, що його команді не вдалося показати все, що вона здатна.

"Ось що буває, коли граєш погано", — пояснив він.

"Ми не грали як слід у другому та третьому періодах, а на змаганнях настільки високого рівня, це загрожує наслідками. В наших останніх трьох іграх все було інакше. Ось і все. Саме тому ми й програли", — пояснив хокеїст.

Захисник команди США Стівен Кемпфер назвав це тяжкою поразкою. "Ми розчаровані, ми грали краще, ніж вони, більшу частину зустрічі", — пояснив хокеїст, на думку якого команда США могла поборотися за медалі на пекінській Олімпіаді.

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