"Вот, что бывает, когда играешь плохо": Сборная США по хоккею вылетела с Олимпиады (фото, видео)

В серии буллитов шайба нападающего словаков оказалась решающей, а голкипер Патрик Рыбар вышел победителем из всех пяти дуэлей с американцами.

В среду, 16 февраля, в драматичной серии послематчевых буллитов четвертьфинала олимпийского турнира сборная Словакии по хоккею выбила американскую команду. Об этом сообщает CNN.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сборная США вела в третьем периоде 2:1, однако шайба Марека Гривика за 43.7 секунды до конца основного времени позволила словакам сравнять счет.

[ + – ] Серия буллитов "Словакия" – "США" [ + – ] Серия буллитов "Словакия" – "США" [ + – ] Серия буллитов "Словакия" – "США" [ + – ] Серия буллитов "Словакия" – "США" Фото: AP Photo [ + – ] Серия буллитов "Словакия" – "США"

После безголового овертайма шайба Петера Чехларика оказалась решающей, а голкипер словацкой сборной Патрик Рыбар отбил все пять буллитов американцев.

Форвард сборной США Сэм Хентджес после матча пожаловался, что его команде не удалось показать все, на что она способна.

"Вот, что бывает, когда играешь плохо", — объяснил он.

"Мы не играли должны образом во втором и третьем периодах, а на соревнованиях столь высокого уровня, это чревато последствиями. В наших последних трех играх все было иначе. Вот и все. Именно поэтому мы и проиграли", — объяснил хоккеист.

Защитник команды США Стивен Кэмпфер назвал это тяжелым поражением. "Мы разочарованы, мы играли лучше, чем они, большую часть встречи", — объяснил хоккеист, по мнению которого, команда США могла побороться за медали на пекинской Олимпиаде.

Ранее Фокус сообщал, что хоккейный матч женских сборных Канады и России едва не сорвался из-за того, что сборная ROC не предъявила результаты COVID-тестов. Из-за этого канадки отказывалась выходить на лед.