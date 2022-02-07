Хоккейный матч между Канадой и Россией чуть не сорвался из-за российских спортсменок (фото)

Перед началом встречи команда ОКР не предоставила результаты тестирования на коронавирус, поэтому сборная Канады отказалась выходить на лед.

7 февраля на Олимпиаде в Пекине поединок между канадской женской сборной по хоккею и командой Олимпийского комитета России (ОКР) едва не сорвался по причине отсутствия у российских хоккеисток результатов тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал ОКР.

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Олимпийский понедельник начался со скандала. Поступила информация, что женская сборная Канады по хоккею отказалась выходить на лед из-за того, что команда ОКР не предоставила результатов тестов на коронавирус, хотя перед этим обе команды выходили на лед для разминки.

[ + – ] Чтобы продолжить встречу хоккеистки надели защитные маски

В результате матч был отложен на неопределенное время. Ситуация осложнялась еще тем, что непосредственно перед его началом в составе сборной Канады одна из хоккеисток была отправлена обратно в гостиницу с положительным тестом на ковид.

[ + – ] В третьем периода команда ОКР вышла на лед без масок

В итоге компромисс был достигнут и хоккеистки начали матч в защитных масках. В третьем периоде стали известны результаты тестов команды ОКР, которые оказались отрицательными, и россияне продолжили матч уже без защитных масок. Но сборная Канады осталась в масках до конца встречи, что не помешало им выиграть поединок со счетом 6:1.

[ + – ] Канадская сборная победила со счетом 6:1

Ранее сообщалось, что на во время церемония открытия Олимпийских игр 2022 российские спортсмены вышли под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Запрет на использование национального флага и гимна России был наложен на сборную РФ по причине допингового скандала, который начался в 2015 году.

Международный олимпийский комитет из-за быстрого распространения коронавируса постановил, что на Олимпиаде 2022 года под строгим запретом будут любые физические близкие контакты. Спортсмены должны будут забыть о вечеринках, сексе и других физических активностях.