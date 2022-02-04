Российская команда на открытии Олимпиады-2022 вышла под флагами ОКР (видео)

На Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать в команде с аббревиатурой ROC, а вместо гимна будет играть музыка Чайковского.

На Олимпиаде в Пекине российские спортсмены вышли на церемонию открытия Олимпийских игр 2022 под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), поскольку официально сборной России на Олимпиаде не будет. Трансляцию открытия Зимних Олимпийских игр в Пекине транслировал YouTube-канал Eurosport.

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Кроме того, в названии российской команды будет использоваться аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee), а вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

Причина формального отсутствия сборной России на Олимпиаде и запрет на национальный гимн заключается в санкциях, которые были наложены на сборную из-за допингового скандала, начавшегося еще в 2015 году.

История допингового скандала

Так называемое "русское дело" берет свое начало в 2015 году и в него было втянуто тысячи спортсменов, тренеров и чиновников. Тогда антидопинговое агентство WADA начало расследование и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории, а бывший глава этой лаборатории Григорий Родченков заявил о некой "государственной допинговой программе", якобы действующей в России.

Позже канадский профессор Ричард Макларен опубликовал свой доклад о коррупционных схемах среди спортивных чиновников РФ и поддержке на государственном уровне применение допингов с 2011 года.

После запроса данных из Московской антидопинговой лаборатории представители международного Олимпийского комитета заметили манипуляции и подмены, после чего было принято решение применить жесткие санкции к сборной России.

Это обернулось для российской сборной тем что с игр Пхенчхане-2018 и Токио-2020 команда не имеет права выступать под национальным флагом и использовать в названии команды "Сборная России". Также запрещено официально исполнять гимн Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что антидопинговое агентство WADA могло дисквалифицировать сборную Украины за нарушение правил. По словам министра по делам молодежи и спорта Вадима Гутцайта это могло произойти если бы было найдено больше нарушений антидопинговых правил.