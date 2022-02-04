Російська команда на відкритті Олімпіади-2022 вийшла під прапорами ОКР (відео)

На Олімпійських іграх російські спортсмени виступатимуть у команді з абревіатурою ROC, а замість гімну гратиме музика Чайковського.

На Олімпіаді в Пекіні російські спортсмени вийшли на церемонію відкриття Олімпійських ігор 2022 року під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР), оскільки офіційно збірної Росії на Олімпіаді не буде. Трансляцію відкриття Зимових Олімпійських ігор у Пекіні транслював YouTube-канал Eurosport.

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Крім того, у назві російської команди використовуватиметься абревіатура ROC (Russian Olympic Committee), а замість національного гімну звучатиме фрагмент із Концерту для фортепіано з оркестром №1 Петра Чайковського.

Причина формальної відсутності збірної Росії на Олімпіаді та заборона на національний гімн полягає в санкціях, які були накладені на збірну через допінговий скандал, який розпочався ще у 2015 році.

Історія допінгового скандалу

Так звана "російська справа" бере свій початок у 2015 році, і в неї було втягнуто тисячі спортсменів, тренерів і чиновників. Тоді антидопінгове агентство WADA почало розслідування та призупинило роботу Московської антидопінгової лабораторії, а колишній глава цієї лабораторії Григорій Родченков заявив про якусь "державну допінгову програму", що нібито діє в Росії.

Пізніше канадський професор Річард Макларен опублікував свою доповідь про корупційні схеми серед спортивних чиновників РФ і підтримку на державному рівні застосування допінгів із 2011 року.

Після запиту даних із Московської антидопінгової лабораторії представники міжнародного Олімпійського комітету помітили маніпуляції та підміни, після чого було ухвалено рішення застосувати жорсткі санкції щодо збірної Росії.

Це обернулося для російської збірної тим, що з ігор Пхенчхані-2018 й Токіо-2020 команда не має права виступати під національним прапором і використовувати у назві команди "Збірна Росії". Також заборонено офіційно виконувати гімн Російської Федерації.

Раніше повідомлялося, що антидопінгова агенція WADA могла дискваліфікувати збірну України за порушення правил. За словами міністра в справах молоді та спорту Вадима Гутцайта, це могло статися, якби було знайдено більше порушень антидопінгових правил.