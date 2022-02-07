Хокейний матч між Канадою та Росією мало не зірвався через російських спортсменок (фото)

Перед початком зустрічі команда ОКР не надала результатів тестування на коронавірус, тому збірна Канади відмовилася виходити на лід.

7 лютого на Олімпіаді в Пекіні поєдинок між канадською жіночою збірною з хокею та командою Олімпійського комітету Росії (ОКР) ледь не зірвався через відсутність у російських хокеїсток результатів тестування на коронавірус. Про це повідомляє Telegram-канал ОКР.

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Олімпійський понеділок розпочався зі скандалу. Надійшла інформація, що жіноча збірна Канади з хокею відмовилася виходити на лід через те, що команда ОКР не надала результатів тестів на коронавірус, хоча перед цим обидві команди виходили на лід для розминки.

[ + – ] Щоб продовжити зустріч, хокеїстки одягли захисні маски

У результаті матч було відкладено на невизначений час. Ситуація ускладнювалася ще тим, що перед його початком у складі збірної Канади одна з хокеїсток була відправлена назад до готелю з позитивним тестом на ковід.

[ + – ] У третьому періоді команда ОКР вийшла на лід без масок

У результаті компромісу було досягнуто, і хокеїстки розпочали матч у захисних масках. У третьому періоді стали відомі результати тестів команди ОКР, які виявились негативними, і росіяни продовжили матч уже без захисних масок. Але збірна Канади залишилася в масках до кінця зустрічі, що не завадило виграти поєдинок із рахунком 6:1.

[ + – ] Канадська збірна перемогла з рахунком 6:1

Раніше повідомлялося, що під час церемонія відкриття Олімпійських ігор 2022 року російські спортсмени вийшли під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР). Заборона на використання національного прапора та гімну Росії була накладена на збірну РФ через допінговий скандал, який розпочався у 2015 році.

Міжнародний олімпійський комітет через швидке поширення коронавірусу ухвалив, що на Олімпіаді 2022 року під суворою забороною будуть будь-які фізичні близькі контакти. Спортсмени повинні будуть забути про вечірки, секс та інші фізичні активності.