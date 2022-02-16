Перша медаль України на Олімпіаді 2022. В Олександра Абраменка — срібло в лижній акробатиці

Золотий медаліст Пхьончхана-2018 став другим на Іграх у Пекіні 2022.

Український фристайліст Олександр Абраменко, який спеціалізується на лижній акробатиці, став срібним медалістом пекінської Олімпіади. В українця другий результат у суперфіналі. Про це повідомляють на офіційному сайті Олімпійських ігор 2022 року.

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Перша медаль України на Олімпіаді-2022 у Пекіні

До фіналу змагань Абраменко підійшов із п'ятим результатом. Йому краще вдався перший стрибок, який судді оцінили в 123.53 бали.

На фінальному етапі Абраменко, як і його п'ять конкурентів, мали лише одну спробу.

Фристайліст розпочинав виступ другим, після американця Джастіна Шунефелда. Заявлена складність стрибка українця на фінал була 5,0.

Проте виконати його ідеально спортсмену не вдалося. Приземляючись, Абраменко ледь не втратив рівновагу, але все ж таки зумів утриматися на ногах. Оцінку знизили – до 116.60 бала.

Суперники Абраменка – швейцарець Пірмін Вернер та американець Крістофер Лілліс – теж помилилися, тому срібна медаль Олімпіади-2022 дісталася українському спортсмену. Золото — в представника Піднебесної Ці Гуанпу.

Топ-5 учасників суперфіналу в лижній акробатиці

[ + – ] Розподіл місць серед учасників суперфіналу в лижній акробатиці.

Ці Гуанпу (Китай) – 129.00 Олександр Абраменко (Україна) – 116.50 Ілля Буров (Росія) – 114.93 Пірмін Вернен (Швейцарія) – 111.50 Джастін Шунефелд (США) – 106.50

Що відомо про Олександра Абраменка?

33-річний Олександр Абраменко народився в Харківській області. На Іграх 2018 року в Пхьончхані він завоював золото, а Пекін став для нього вже п'ятою Олімпіадою.

Раніше Фокус повідомляв, що через позитивний тест на COVID-19 збірній Україні з фристайлу довелося знятися з командних змагань, з якими пов'язували головні надії України на Олімпіаді-2022 року.