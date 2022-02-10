Україна втрачає шанси на медалі. У лижних акробатів позитивний тест на COVID-19

Збірна з фрістайлу знялася з командних змагань, натомість українські спортсмени все ще можуть взяти участь в індивідуальних турнірах Олімпіади.

Тренер збірної України з лижної акробатики Енвер Аблаєв підтвердив повідомлення про те, що збірна України з фрістайлу не візьме участі в командному турнірі через позитивні тести на коронавірусну інфекцію у трьох спортсменів. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

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З командними змаганнями з фрістайлу пов'язували головні надії України на призові місця. Збірну на пекінській Олімпіаді представляють п'ять спортсменів: чинний олімпійський чемпіон Олександр Абраменко (золото Олімпіади в Пхенчхані 2018 року), Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Анастасія Новосад та Ольга Полюк.

Усі вони мали брати участь і в командному, і в індивідуальних змаганнях.

Водночас, лижні акробати все ще можуть поборотися за медалі на індивідуальних змаганнях, потрібно лише підійти до них без позитивних тестів на COVID-19.

Через позитивні тести, у командних змаганнях не братиме участі й збірна Казахстану.

У старт-листі учасників командних змагань з фрістайлу залишається лише шість збірних: Білорусь, США, Канада, ROC, Швейцарія, а також представники країни, яка приймає Олімпіаду.

Раніше Фокус повідомляв, що українська біатлоністка Валентина Семеренко не допоможе своїй команді на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні через проблеми зі здоров'ям. Під час забігу спортсменці стало погано, після огляду в лікарні було ухвалено рішення відправити її додому.