Украины теряет шансы на медали. У лыжных акробатов положительный тест на COVID-19

Сборная по фристайлу снялась с командных соревнований, вместе с тем украинские спортсмены все еще могут поучаствовать в индивидуальных турнирах Олимпиады.

Тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев подтвердил сообщения о том, что сборная Украины по фристайлу не примет участия в командном турнире из-за положительных тестов на коронавирусную инфекцию у трех спортсменов. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

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С командными соревнованиями по фристайлу связывали главные надежды Украины на призовые места. Сборную на пекинской Олимпиаде представляют пять спортсменов: действующий олимпийский чемпион Александр Абраменко (золото Олимпиады в Пхенчхане 2018 года), Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Анастасия Новосад и Ольга Полюк.

Все они должны были участвовать и в командном, и в индивидуальных соревнованиях.

Вместе с тем, лыжные акробаты все еще могут побороться за медали на индивидуальных соревнованиях, нужно только подойти к ним без положительных тестов на COVID-19.

Из-за положительных тестов, в командных соревнованиях не будет участвовать и сборная Казахстана.

В старт-листе участников командных соревнований по фристайлу остается только шесть сборных: Беларусь, США, Канада, ROC, Швейцария, а также представители страны, принимающей Олимпиаду.

Ранее Фокус сообщал, что украинская биатлонистка Валентина Семеренко не поможет своей команде на Олимпийских играх-2022 в Пекине из-за проблем со здоровьем. Во время забега спортсменке стало плохо, после осмотра в больнице, было принято решение отправить ее домой.