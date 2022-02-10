Спецпроект Focus.ua и СК "ИНГО": "Пекинские итоги". Коронавирус против Украины на Олимпиаде

На Олимпиаде в Пекине украинские спортсмены один за другим сдают позитивные тесты на Covid-19. Борьба за медали в таких условиях становится практически невозможной.

В Пекине продолжаются Зимние Олимпийские игры, на которых принимает участие и сборная Украины. По итогам шести соревновательных дней наши спортсмены остаются не только без медалей, но и теряют надежды из-за постоянных положительных тестов на коронавирус.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Спорт" в Facebook Подписаться

Фокус, при поддержке страховой компании "ИНГО", подводит промежуточные итоги выступления Украины на Олимпиаде-2022. О том, как началась Олимпиада-2022 для Украины мы рассказывали в первом материале нашего цикла.

СК "Инго" — официальный страховой партнер Национального Олимпийского комитета Украины.

День 4: скандал с Аннамари Данчей, рекорд Ковбаснюка

Украинские спортсмены еще до начала Олимпийских игр возмущались организацией соревнований в Пекине, но теперь у них есть основания считать эту Олимпиаду худшей в истории. И дело даже не в результатах выступлений. Перед выездом на Олимпиаду все представители украинской делегации имели негативные ПЦР-тесты, а по прибытию в Пекин придерживались карантинных ограничений. Но тестирование, проводимое организаторами, раз за разом выявляло положительные тесты, хотя сами спортсмены чувствовали себя хорошо. Первым из таких жертв стал фигурист Иван Шмуратко, который из-за позитивного теста не смог помочь сборной Украины в командных соревнованиях. Все следующие тесты фигуриста были отрицательными, но это уже никого не волновало. В одиночной программе Иван сумел квалифицироваться в финал, но там занял лишь последнее место.

А вот ситуация со сноубордисткой Аннамари Данчей вышла настоящим фарсом. Девушка, как и Иван Шмуратко, сдала положительный тест в первые дни пребывания в Пекине, но все следующие показали негативный результат. Перед выходом на старт спортсменку остановили, заявив, что выявленный положительный тест на Covid-19 является помехой ее выступлениям. И все же, благодаря вмешательству официальных лиц НОК Украины, Данча смогла стартовать. Но ее выступление, на фоне всего произошедшего, удачным не получилось: для выхода в финал, нужно было попасть в число 16 участников, но украинка стала только 26-й.

В тот же день был обновлен рекорд Украины в горнолыжном спуске. Иван Ковбаснюк показал 32-й результат, проиграв чемпиону только 5,62 секунды! Это достижение обновило его же рекорд — 33 место, которое он занял днем ранее. К слову, наш спортсмен смог справиться с дистанцией, успешно завершив гонку. Для 13 других спортсменов эта задача оказалась непосильной.

4-й день Олимпиады-2022 ознаменовался и мужской индивидуальной гонкой в биатлоне, где Украину представляли Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал, Артем Прима и Антон Дудченко. Пидручный на правах лидера показал лучший результат из украинских спортсменов — 18-е место. Все остальные были намного дальше от пьедестала: Артем Прима — 37-й, Богдан Цымбал — 50-й, а Антон Дудченко — 55-й.

День 5: Семеренко уехала из Пекина, неудачи в санях и лыжах

Одна из ключевых биатлонисток сборной Украины Валентина Семеренко покинула расположение команды после того, как чуть не потеряла сознание во время индивидуальной гонки в третий соревновательный день. Комментируя свой отъезд, Семеренко отметила, что дает дорогу молодежи, "ведь все так этого хотели". Очевидно, Семеренко таким образом отреагировала на критику, которая обрушилась на нее после неудачной первой гонки в смешанной эстафете и досрочного завершения индивидуальной гонки. Заменить потерянную единицу призвана Анастасия Меркушина, которая уже прилетела в Пекин. При этом, от коронавируса продолжает восстанавливаться опытнейшая Елена Билосюк.

К сожалению, в пятый соревновательный день украинским спортсменам не удалось показать себя с положительной стороны. В лыжном двоеборье только 36-м стал Дмитрий Мазурчук, а в санном спорте, в соревнованиях в двойках, тандем Игорь Стахив / Андрей Лисецкий финишировал 15-м из 17 экипажей.

День 6: коронавирус снова против Украины, Гераскевич претендует на финал

Главной новостью шестого соревновательного дня стали снова не спортивные достижения украинцев. Одна из главных надежд нашей команды, сборная Украины по фристайлу, оказалась недопущена к соревнованиям из-за тех же тестов на коронавирус. Дмитрий Котовский, Анна Новосад и Александр Окипнюк получили положительный результат, что сделало невозможным участие украинской команды в соревновании. Как сообщает пресс-служба НОК Украины, украинские фристайлисты дважды становились бронзовыми призерами Кубка мира, который состоялся накануне зимней Олимпиады. Таким образом, самый реальный шанс на медали оказался упущен даже без соревнования.

Отчаянно борется за попадание в финал скелетонист Владислав Гераскевич. В первых двух заездах он показал 16-й результат, чего достаточно для квалификации в финал: туда проходят 20 лучших спортсменов. Решающие заезды запланированы на 11 февраля.

Горнолыжник Иван Ковбаснюк свои соревнования в комбинации завершил с 14-м результатом. Лучше него 24 года назад выступил только Николай Скрябин, который показал 12-й результат в Наггано.

Олимпиада-2022: медальный зачет

Медальный зачет Олимпиады-2022 возглавляет команда Германии, спортсмены из которой выиграли уже 9 медалей (6 золотых и 3 серебряных). Вторую позицию занимает команда Норвегии, в тройке лидеров и сборная Австрии. Полный зачет медалей Олимпиады-2022 представлен ниже.

[ + – ] Олимпиада-2022: Медальный зачет

Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля 2022 года. Прямая трансляция Олимпиады-2022 в Украине осуществляется на национальном телеканале UA:Перший.