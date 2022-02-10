Спецпроєкт Focus.ua та СК "ІНГО": "Пекінські підсумки". Коронавірус проти України на Олімпіаді

На Олімпіаді в Пекіні українські спортсмени один за одним складають позитивні тести на Covid-19. Боротьба за медалі за таких умов стає практично неможливою.

У Пекіні продовжуються Зимові Олімпійські ігри, у яких бере участь і збірна України. За підсумками шести днів змагання наші спортсмени залишаються не лише без медалей, але й втрачають надії через постійні позитивні тести на коронавірус.

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Фокус, за підтримки страхової компанії "ІНГО", підбиває проміжні підсумки виступу українців на Олімпіаді-2022. Про те, як розпочалася Олімпіада-2022 для України, ми розповідали у першому матеріалі нашого циклу.

СК "Інго" — офіційний страховий партнер Національного Олімпійського комітету України.

День 4: скандал із Аннамарі Данчею, рекорд Ковбаснюка

Українські спортсмени ще до початку Олімпійських ігор обурювалися організацією змагань у Пекіні, але тепер вони мають підстави вважати цю Олімпіаду найгіршою в історії. І річ навіть не в результатах виступів. Перед виїздом на Олімпіаду всі представники української делегації мали негативні ПЛР-тести, а після прибуття до Пекіна дотримувалися карантинних обмежень. Але тестування, що проводилося організаторами, щоразу виявляло позитивні тести, хоча самі спортсмени почувалися добре. Першим із таких жертв став фігурист Іван Шмуратко, який через позитивний тест не зміг допомогти збірній України у командних змаганнях. Усі наступні тести фігуриста були негативними, але це нікого не хвилювало. В одиночній програмі Іван зумів кваліфікуватися у фінал, але там зайняв лише останнє місце.

А ось ситуація із сноубордисткою Аннамарі Данчею вийшла справжнім фарсом. Дівчина, як і Іван Шмуратко, склала позитивний тест у перші дні перебування в Пекіні, але всі наступні показали негативний результат. Перед виходом на старт спортсменку зупинили, заявивши, що виявлений позитивний тест на Covid-19 є на заваді її виступам. І все ж таки, завдяки втручанню офіційних осіб НОК України, Данча змогла стартувати. Але її виступ, на тлі всього того, що сталося, вдалим не вийшов: для виходу у фінал, потрібно було потрапити до 16 учасників, але українка стала лише 26-ю.

Того ж дня було оновлено рекорд України у гірськолижному спуску. Іван Ковбаснюк показав 32-й результат, програвши чемпіону лише 5,62 секунди! Це досягнення оновило його рекорд — 33 місце, яке він зайняв днем раніше. До речі, наш спортсмен зміг упоратися з дистанцією, успішно завершивши перегони. Для 13 інших спортсменів це завдання виявилося непосильним.

4-й день Олімпіади-2022 ознаменувався і чоловічою індивідуальною гонкою у біатлоні, де Україну представляли Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Артем Прима та Антон Дудченко. Підручний на правах лідера показав найкращий результат із українських спортсменів — 18-те місце. Всі інші були набагато далі від п'єдесталу: Артем Прима — 37-й, Богдан Цимбал — 50-й, а Антон Дудченко — 55-й.

День 5: Семеренко поїхала з Пекіна, невдачі у санях та лижах

Одна з ключових біатлоністок збірної України Валентина Семеренко залишила команду після того, як мало не знепритомніла під час індивідуальних перегонів у третій змагальний день. Коментуючи свій від'їзд, Семеренко зазначила, що дає дорогу молоді, "бо всі так цього хотіли". Очевидно, Семеренко таким чином відреагувала на критику, яка звалилася на неї після невдалих перших перегонів у змішаній естафеті та дострокового завершення індивідуальних перегонів. Замінити втрачену одиницю покликана Анастасія Меркушина, яка вже прилетіла до Пекіна. При цьому від коронавірусу продовжує відновлюватися найдосвідченіша Олена Білосюк.

На жаль, у п'ятий день змагання українським спортсменам не вдалося показати себе з позитивного боку. У лижному двоборстві лише 36-м став Дмитро Мазурчук, а у санному спорті, у змаганнях у двійках, тандем Ігор Стахів/Андрій Лисецький фінішував 15-м із 17 екіпажів.

День 6: коронавірус знову проти України, Гераскевич претендує на фінал

Головною новиною шостого дня змагання стали знову не спортивні досягнення українців. Одна з головних надій нашої команди, збірна України з фрістайлу, виявилася недопущеною до змагань через ті ж таки тести на коронавірус. Дмитро Котовський, Анна Новосад та Олександр Окіпнюк отримали позитивний результат, що унеможливило участь української команди у змаганні. Як повідомляє пресслужба НОК України, українські фристайлісти двічі ставали бронзовими призерами Кубка світу, що відбувся напередодні зимової Олімпіади. Таким чином, найреальніший шанс на медалі виявився втраченим навіть без змагання.

Відчайдушно бореться за влучення у фінал скелетоніст Владислав Гераскевич. У перших двох заїздах він показав 16-й результат, чого достатньо для кваліфікації у фінал: туди проходять 20 найкращих спортсменів. Вирішальні заїзди заплановано на 11 лютого.

Гірськолижник Іван Ковбаснюк свої змагання у комбінації завершив із 14-м результатом. Краще за нього 24 роки тому виступив лише Микола Скрябін, який показав 12-й результат у Наггано.

Олімпіада-2022: медальний залік

Медальний залік Олімпіади-2022 очолює команда Німеччини, спортсмени з якої виграли вже 9медалей (5 золотих та 3 срібні). Другу позицію займає команда Норвегії, у трійці лідерів і збірна Австрії. Повний залік медалей Олімпіади-2022 представлений нижче.

[ + – ] Олімпіада-2022: медальний залік

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні відбуваються з 4 по 20 лютого 2022 року. Пряма трансляція Олімпіади-2022 здійснюється на національному телеканалі UA:Перший.