Спецпроєкт Focus.ua та СК "ІНГО": "Пекінські підсумки". Як стартувала Олімпіада-2022 для України?

Фокус підбиває проміжні підсумки Зимових Олімпійських ігор у Пекіні.

На Олімпіаді-2022 у Пекіні відбулося вже три змагальні дні, у кожному з яких брали участь українські спортсмени. Фокус, за підтримки страхової компанії "ІНГО", підбиває проміжні підсумки виступу українців на Олімпіаді-2022.

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День 1: героїзм Вікторії Олех, автономні сани та фіаско в біатлоні

Першого медального дня Олімпіади українські спортсмени брали участь у змаганнях у лижних перегонах, біатлоні та санному спорті. Першими в боротьбу вступили українські лижниці: вони мали подолати дистанцію 15 км (7,5 + 7,5) у скіатлоні. Україну у цих змаганнях представляло чотири спортсменки: Марина Анцибор, Вікторія Олех, Юлія Кроль та Дар'я Рубльова. Але навіть наблизитись до медальної зони українкам, на жаль, не вдалося. Все, чим запам'яталися наші атлетки — це героїзм Вікторії Олех, у якої під час перегонів почалася носова кровотеча. Незважаючи на дискомфорт та небезпеку, спортсменка продовжила боротьбу, але прийшла до фінішу лише з 60-м результатом. Найкращою була Марина Анцибор — 56 місце, а Юлія Кроль фінішувала 62-ою. Дар'я Рубльова не завершила перегонів.

Надії українських уболівальників на медалі покладаються на біатлоністів. І першу можливість потрапити на п'єдестал могли реалізувати Валентина Семеренко, Юлія Джима, Дмитро Підручний та Артем Прима, які брали участь у змішаній естафеті 4х6 км. Українські біатлоністи не показали свій максимум, припустилися багато помилок і були змушені йти на штрафні кола. В результаті — лише 13-та позиція.

Трагікомічним вийшов заїзд у санному спорті. Андрій Мандзій так намагався показати свій найкращий результат, що сани поїхали без нього, а спортсмену довелося фінішувати окремо від них. У підсумку, у першому заїзді Антон Дукач прийшов до фінішу 25-м, а Андрій Мандзій — 32-м. У другому заїзді спортсмени покращили свої результати, але потрапити у фінал їм не вдалося — 23-тє та 30-те місце відповідно.

День 2: "Щедрик" від москвички та оптимізм Марусяка

Другого дня Олімпіади в Пекіні все почалося з відбіркових змагань у фігурному катанні у жінок. Україну представляла 16-річна Анастасія Шаботова, яка народилася у Москві, але два роки тому прийняла українське громадянство. Анастасія виступила в одязі із українським орнаментом під композицію "Щедрик". Незважаючи на кілька дрібних технічних похибок, судді поставили спортсменці 62,49 бала. Вона посіла 7-е місце, не зумівши потрапити до п'ятірки, яка кваліфікується у фінал.

Далі у програмі змагання другого дня Олімпіади були лижні гонки у чоловіків. Але й тут українцям не вдалося показати позитивний результат: Олексій Красовський та Руслан Перехода достроково завершили змагання, не зумівши впоратися з дистанцією 30 кілометрів.

У стрибках із трампліну Україна також мала свого представника: ним став 21-річний уродженець Івано-Франківської області Євген Марусяк. Щоб потрапити у фінал, йому потрібно було пробитися до тридцятки найсильніших стрибунів. Але Марусяк показав результат 97.4 метра, ставши лише 47-м. Втім, це можна вважати досягненням з огляду на стан трамплінів у Івано-Франківській та Тернопільській областях, де готуються українські спортсмени. Виконання олімпійського нормативу із такою інфраструктурою вселяє оптимізм у майбутнє цього спортсмена. Адже як тільки він отримає можливість тренуватися в кращих умовах, можна не сумніватися, що результати набагато покращаться.

Набагато ближче до потрапляння у фінал у змаганнях у санному спорті був Антон Дукач, але щоб увійти до 20 фіналістів, йому не вистачило 0,36 секунди. Проте Дукач встановив новий рекорд для українських саночників на зимових Олімпійських іграх.

День 3: боротьба у біатлоні, новий рекорд України

Одні із найреальніших шансів на медалі в українців були у жіночих індивідуальних перегонах у біатлоні. І варто зазначити, що спортсменки доклали максимум зусиль, щоб опинитися якомога ближче до п'єдесталу. Юлія Джима фінішувала 10-ою, а Ірина Петренко — 11-ою. А ось Валентина Семеренко не змогла завершити гонку через проблеми зі здоров'ям.

Історичний рекорд України на Олімпійських іграх встановив гірськолижник Іван Ковбаснюк. Він фінішував 33-м у змаганнях зі швидкісного спуску. У 2002 році найкраще до сьогоднішнього дня досягнення України у цьому виді спорту встановив Микола Скрябін, який показав 47 місце.

Олімпіада-2022: медальний залік

За підсумками трьох днів змагань медальний залік Олімпійських ігор у Пекіні очолює команда Швеції. Спортсмени з цієї країни виграли три золоті медалі — це поки що весь улов шведської команди в Пекіні. На другій позиції — команда ОКР (2 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі), а замикають трійку лідерів Нідерланди, в активі яких п'ять нагород, дві з яких — золоті.

[ + – ] Олімпіада в Пекіні: медалі

Зазначимо, що трансляція Олімпіади-2022 в Україні відбувається на державному телеканалі UA:Перший.