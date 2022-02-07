Спецпроект Focus.ua и СК "ИНГО": "Пекинские итоги". Как стартовала Олимпиада-2022 для Украины?

Фокус подводит промежуточные итоги Зимних Олимпийских игр в Пекине.

На Олимпиаде-2022 в Пекине состоялось уже три соревновательных дня, в каждом из которых принимали участие украинские спортсмены. Фокус, при поддержке страховой компании "ИНГО", подводит промежуточные итоги выступления украинцев на Олимпиаде-2022.

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День 1: героизм Виктории Олех, автономные сани и фиаско в биатлоне

В первый медальный день Олимпиады украинские спортсмены участвовали в соревнованиях в лыжных гонках, биатлоне и санном спорте. Первыми в борьбу вступили украинские лыжницы: им предстояло преодолеть дистанцию в 15 км (7,5 + 7,5) в скиатлоне. Украину в этих соревнованиях представляло четыре спортсменки: Марина Анцибор, Виктория Олех, Юлия Кроль и Дарья Рублева. Но даже приблизиться к медальной зоне украинкам, к сожалению, не удалось. Все, чем запомнились наши атлетки — это героизм Виктории Олех, у которой во время гонки открылось кровотечение носом. Несмотря на дискомфорт и опасность, спортсменка продолжила борьбу, но пришла к финишу только с 60-м результатом. Лучшее нее была Марина Анцибор — 56 место, а Юлия Кроль финишировала 62-й. Дарья Рублева не завершила гонку.

Надежды украинских болельщиков на медали возлагаются на биатлонистов. И первую возможность попасть на пьедестал могли реализовать Валентина Семеренко, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима, которые участвовали в смешанной эстафете 4х6 км. Украинские биатлонисты не показали свой максимум, допустили много ошибок и были вынуждены идти на штрафные круги. В результате — только 13-я позиция.

Трагикомическим получился заезд в санном спорте. Андрей Мандзий так старался показать свой лучший результат, что сани уехали без него, а спортсмену пришлось финишировать отдельно от них. В итоге, в первом заезде Антон Дукач пришел к финишу 25-м, а Андрей Мандзий — 32-м. Во втором заезде спортсмены улучшили свои результаты, но попасть в финал им не удалось — 23-е и 30-е место соответственно.

День 2: "Щедрик" от москвички и оптимизм Марусяка

Во второй день Олимпиады в Пекине все началось с отборочных соревнований в фигурном катании у женщин. Украину представляла 16-летняя Анастасия Шаботова, которая родилась в Москве, но два года назад приняла украинское гражданство. Анастасия выступила в одежде с украинским орнаментом под композицию "Щедрик". Несмотря на несколько мелких технических погрешностей, судьи поставили спортсменке 62.49 баллов. Она заняла 7-е место, не сумев попасть в пятерку, которая квалифицируется в финал.

Далее в соревновательной программе второго дня Олимпиады были лыжные гонки у мужчин. Но и здесь украинцам не удалось показать позитивный результат: Алексей Красовский и Руслан Перехода досрочно завершили соревнования, не сумев справиться с дистанцией в 30 километров.

В прыжках с трамплина Украина также имела своего представителя: им стал 21-летний уроженец Ивано-Франковской области Евгений Марусяк. Чтобы попасть в финал, ему нужно было пробиться в тридцатку сильнейших прыгунов. Но Марусяк показал результат 97.4 метра, став только 47-м. Впрочем, это можно считать достижением, учитывая состояние трамплинов в Ивано-Франковской и Тернопольской областях, где готовятся украинские спортсмены. Выполнение олимпийского норматива с такой инфраструктурой вселяет оптимизм в будущее этого спортсмена. Ведь как только он получит возможность тренироваться в лучших условиях, можно не сомневаться, что и результаты намного улучшатся.

Куда ближе к попаданию в финал в соревнованиях в санном спорте был Антон Дукач, но чтобы войти в 20-ку финалистов, ему не хватило 0,36 секунды. Тем не менее, Дукач установил новый рекорд для украинских саночников на зимних Олимпийских играх.

День 3: борьба в биатлоне, новый рекорд Украины

Одни из самых реальных шансов на медали у украинцев были в женской индивидуальной гонке в биатлоне. И стоит отметить, что спортсменки приложили максимум усилий, чтобы оказаться как можно ближе к пьедесталу. Юлия Джима финишировала 10-й, а Ирина Петренко — 11-й. А вот Валентина Семеренко не смогла завершить гонку из-за проблем со здоровьем.

Исторический рекорд Украины на Олимпийских играх установил горнолыжник Иван Ковбаснюк. Он финишировал 33-м в соревнованиях в скоростном спуске. В 2002 году лучшее до сегодняшнего дня достижение Украины в этом виде спорта установил Николай Скрябин, который показал 47-е место.

Олимпиада-2022: медальный зачет

По итогам трех соревновательных дней медальный зачет Олимпийских игр в Пекине возглавляет команда Швеции. Спортсмены из этой страны выиграли три золотых медали — это пока весь улов шведской команды в Пекине. На второй позиции — команда ОКР (2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали), а замыкают тройку лидеров Нидерланды, в активе которых пять наград, две из которых — золотые.

[ + – ] Олимпиада в Пекине: медали

Отметим, что трансляция Олимпиады-2022 в Украине осуществляется на государственном телеканале UA:Перший.