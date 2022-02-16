Первая медаль Украины на Олимпиаде 2022. У Александра Абраменко — серебро в лыжной акробатике

Золотой медалист Пхенчхана-2018, стал вторым на Играх в Пекине 2022.

Украинский фристайлист Александр Абраменко, специализирующийся в лыжной акробатике, стал серебряным медалистом пекинской Олимпиады. У украинца второй результат в суперфинале. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийских игр 2022.

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Первая медаль Украины на Олимпиаде-2022 в Пекине

К финалу соревнований Абраменко подошел с пятым результатом. Ему лучше удался первый прыжок, который судьи оценили в 123.53 балла.

На финальном этапе у Абраменко, как и у его пяти конкурентов, была только одна попытка.

Фристайлист начинал выступление вторым, после американца Джастина Шенефельда. Заявленная сложность прыжка украинца на финал была 5.0.

Однако выполнить его идеально спортсмену не удалось. Приземляясь, Абраменко едва не потерял равновесие, но все же сумел удержаться на ногах. Оценку снизили — до 116.60 балла.

Соперники Абраменко — швейцарец Пирмин Вернер и американец Кристофер Лиллис — тоже ошиблись, по этой причине серебряная медаль Олимпиады-2022 досталась украинскому спортсмену. Золото — у представителя Поднебесной Эти Гуанпу.

Топ-5 участников суперфинала в лыжной акробатике

[ + – ] Распределение мест среди участников суперфинала в лыжной акробатике.

Эти Гуанпу (Китай) – 129.00 Александр Абраменко (Украина) – 116.50 Илья Буров (ROC) – 114.93 Пирмин Вернен (Швейцария) – 111.50 Джастин Шенефельд (США) – 106.50

Что известно об Александре Абраменко?

33-летний Александр Абраменко родился в Харьковской области. На Играх 2018 года в Пхенчхане он завоевал золото, а Пекин стал для него уже пятой Олимпиадой.

Ранее Фокус сообщал, что из-за положительного теста на COVID-19 сборной Украине по фристайлу пришлось сняться с командных соревнований, с которыми были связаны главные надежды Украины на Олимпиаде-2022 года.