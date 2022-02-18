"Если хочешь побеждать, нужно защищаться": Финляндия вышла в финал Олимпиады (видео)

Тренер финнов отмечает игру в обороне своей команды, которая не оставила пространства словацким форвардам. Умение обороняться — одна из сильных сторон Финляндии.

В полуфинале олимпийского хоккейного турнира финская сборная оказалась сильнее Словакии, итоговый счет 2:0. Об этом сообщает The Hockey News.

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Счет в матче на 16-й минуте открыл Сакари Маннинен, после розыгрыша Петтери Линдбома и Сами Ватанена. Нападающий Маннинен оказался расторопнее словацких защитников на пятачке, и пробил в ближний угол ворот Патрика Рыбара. В конце третьего периода, уже за 38.6 секунд до завершения встречи, Харри Песонен переправил шайбу в пустые ворота.

Словаки безуспешно штурмовали финского голкипера Харри Стери, который отбил 28 бросков.

"В этом была наша цель — пройти дальше, и мы счастливы, — сказал после матча тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен. — Если хочешь побеждать, нужно хорошо защищаться. И с этим, я думаю, мы справились. Мы не оставили пространства словацким форвардам. В этом одна из наших сильных сторон".

Для нападающего сборной Марка Анттилы полуфинальный матч был первым на Олимпиаде, потому что практически весь турнир он находился на самоизоляции после теста на COVID-19.

"Было непросто, но вместе с тем у меня появилось время размышлениям. Я многое обдумал, в том числе думал о финале, а теперь это стало возможным, — объяснял Анттила. — Все несколько побаивались этих тестов, нервничали. Но я горжусь ребятами и тем, как они справились со всем давлением".

На групповой стадии турнира Финляндия и вовсе разгромила Словакию: 6:2. Предыдущая встреча на Олимпиаде между этими двумя сборными также была победной для финских хоккеистов.

Финские хоккеисты — одни из лучших в истории турнира

Для сборной Финляндии по хоккею пекинские Игры принесли уже третью серебряную медаль за всю историю выступлений команды на Олимпиадах. Первое серебро финны завоевали в 1988 году в Калгари, второе — в Турине в 2006-м.

Если учитывать бронзовые награды, то серебро или даже золото Пекина станет уже седьмой медалью в коллекции сборной. Финляндия — одна из лучших хоккейных сборных за всю историю Олимпийских игр.

Соперник финнов по финальному матчу определится в еще одном полуфинале между Швецией и Россией.

В субботу, 19 февраля, словаки в матче за третье место сыграют с неудачником этого полуфинала. Финал пройдет в воскресенье, 20 февраля.

Напомним, что чемпион мира по хоккею уже вылетел с Олимпиады. Хоккейная сборная Канады проиграла Швеции со счетом 2:0. Ничейный счет сохранялся до последних минут. Но после ошибки в обороне канадцы были вынуждены идти ва-банк и заменять голкипера на полевого игрока.

Ранее Фокус сообщал, что хоккеист американской сборной откровенно высказался об игре своей команды после проигрыша словакам. Форвард американцев Сэм Хентджес признал, что хоккеистам не удалось показать все, что они умеют, в особенности во втором и третьем периодах. Словакия выиграла серию буллитов благодаря реакции голкипера Патрика Рыбара.