"Якщо хочеш перемагати, треба захищатися": Фінляндія вийшла у фінал Олімпіади (відео)

Тренер фінів зазначає гру в обороні своєї команди, яка не залишила простору словацьким форвардам. Уміння оборонятися — одна із сильних сторін Фінляндії.

У півфіналі олімпійського хокейного турніру фінська збірна виявилася сильнішою за Словаччину, підсумковий рахунок 2:0. Про це повідомляє The Hockey News.

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Рахунок у матчі на 16-й хвилині відкрив Сакарі Маннінен, після розіграшу Петтері Ліндбома та Самі Ватанена. Нападник Маннінен виявився спритнішим за словацьких захисників на п'ятачку, і пробив у ближній кут воріт Патріка Рибара. Наприкінці третього періоду, вже за 38,6 секунд до завершення зустрічі, Гаррі Песонен переправив шайбу в порожні ворота.

Словаки невдало штурмували фінського голкіпера Гаррі Стері, який відбив 28 кидків.

"У цьому була наша мета — пройти далі, і ми щасливі, — сказав після матчу тренер збірної Фінляндії Юкка Ялонен. — Якщо хочеш перемагати, треба добре захищатися. І з цим, я думаю, ми впоралися. Ми не залишили простору словацьким форвардам. У цьому одна з наших сильних сторін".

Для нападника збірної Марка Анттіли півфінальний матч був першим на Олімпіаді, тому що практично весь турнір він перебував на самоізоляції після тесту на COVID-19.

"Було непросто, але разом із тим у мене з'явився час для роздумів. Я багато чого обдумав, зокрема думав про фінал, а тепер це стало можливим, — пояснив Анттіла. — Усі дещо побоювалися цих тестів, нервували. Але я пишаюся хлопцями й тим, як вони впоралися з усім тиском.

На груповій стадії турніру Фінляндія взагалі розгромила Словаччину: 6:2. Попередня зустріч на Олімпіаді між цими двома збірними була переможною для фінських хокеїстів.

Фінські хокеїсти — одні з найкращих в історії турніру

Для збірної Фінляндії з хокею пекінські Ігри принесли вже третю срібну медаль за історію виступів команди на Олімпіадах. Перше срібло фіни вибороли в 1988 році в Калгарі, друге — у Турині в 2006.

Якщо зважати на бронзові нагороди, то срібло або навіть золото Пекіна стане вже сьомою медаллю в колекції збірної. Фінляндія — одна з найкращих хокейних збірних за всю історію Олімпійських ігор.

Суперник фінів на фінальний матч визначиться ще в одному півфіналі між Швецією та Росією.

У суботу, 19 лютого, словаки у матчі за третє місце зіграють із невдахою цього півфіналу. Фінал пройде у неділю, 20 лютого.

Нагадаємо, що чемпіон світу з хокею вже вилетів з Олімпіади. Хокейна збірна Канади програла Швеції з рахунком 2:0. Нічійний рахунок зберігався до останніх хвилин. Але після помилки в обороні канадці були змушені йти ва-банк і замінювати голкіпера на польового гравця.

Раніше Фокус повідомляв, що хокеїст американської збірної відверто висловився про гру своєї команди після програшу словакам. Форвард американців Сем Хентджес визнав, що хокеїстам не вдалося показати все, що вони вміють, особливо в другому та третьому періодах. Словаччина виграла серію булітів завдяки реакції голкіпера Патріка Рибара.