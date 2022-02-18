"Спасибо психологу". Сборная России по хоккею вышла в финал Олимпиады-2022 (видео)

Защитник российской команды Егор Яковлев, реализовавший важнейший буллит, объяснил, что бросал в "мертвую" зону для голкипера.

На пекинской Олимпиаде во втором полуфинальном матче мужского хоккейного турнира российская сборная, вынужденная из-за допингового скандала выступать на Олимпиаде под флагом ОКР, обыграла Швецию. Основное время завершилось вничью: 1:1. Россияне оказались мастеровитее в серии послематчевых буллитов. Итоговый счет 2:1 обеспечил выход в финал Олимпиады-2022. Об этом сообщает Eurosport.

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Основное время матча завершилось ничейным исходом, голкипер российской сборной Иван Федоров под конец матча совершил непростой сейв, что и позволило команде ОКР участвовать в серии буллитов.

[ + – ] Первая шайба российской команды.

Количество бросков по воротам у соперников было примерно равным:

Швеция — 34,

Россия — 39.

[ + – ] Шведы сравняли счет.

В серии буллитов шведы были близки к победе, однако в дальнейшем не забили пять буллитов подряд. Но даже после пяти буллитов команды не смогли выявить победителя, после чего буллиты пробивали до первого незабитого, и россияне оказались более умелыми в индивидуальных действиях.

[ + – ] Решающий буллит российской команды.

Таким образом, в финале сборная России встретится с командой Финляндии, обыгравшей Словакию со счетом 2:0.

[ + – ] Хоккеист российской сборной сносит ворота шведов.

Впервые в истории российской сборной удалось пройти в финал двух Олимпийских игр кряду. В Пхенчхане 2018 года россияне в полуфинальном матче были сильнее чехов, а в финальном матче переиграли немцев. На домашних Играх в Сочи в 2014 году сборная России не вышла даже в полуфинал, проиграв в 1/4 финской сборной.

Защитник российской команды Егор Яковлев, забившей решающий буллит, говорит, что выходя на лед, знал, что будет делать. По его словам, он целенаправленно бросал именно под подмышку голкиперу, потому что это "мертвая зона" для голкипера. На вопрос о том, как ему удалось сохранять спокойствие, хоккеист ответил: "Честно, не понимал этого. Просто выходил и бил. Спасибо моему спортивному психологу".

Ранее Фокус сообщал, что Финляндия вышла в финал Олимпиады благодаря слаженной игре в обороне. Финские защитники не оставили пространства форвардам Словакии. После матча тренер финнов отмечал умение обороняться как одну из сильных сторон своей сборной.