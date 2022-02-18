"Завдяки психологу". Збірна Росії з хокею вийшла у фінал Олімпіади-2022 (відео)

Захисник російської команди Єгор Яковлєв, який реалізував найважливіший буліт, пояснив, що кидав у "мертву" зону для голкіпера.

На пекінській Олімпіаді у другому півфінальному матчу чоловічого хокейного турніру російська збірна, яка вимушена через допінговий скандал виступати на Олімпіаді під прапором ОКР, обіграла Швецію. Основний час завершився внічию: 1:1. Росіяни виявилися більш майстернішими в серії післяматчевих булітів. Підсумковий рахунок 2:1 забезпечив вихід у фінал Олімпіади-2022. Про це повідомляє EuroSport.

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Основний час матчу завершився нічийним результатом, голкіпер російської збірної Іван Федоров під кінець матчу здійснив непростий сейв, що дозволило команді ОКР брати участь у серії булітів.

[ + – ] Перша шайба російської команди.

Кількість кидків по воротах у суперників приблизно така:

Швеція — 34,

Росія — 39.

[ + – ] Шведи зрівняли рахунок.

У серії булітів шведи були близькими до перемоги, проте надалі не забили п'ять булітів поспіль. Але навіть після п'яти булітів команди не змогли виявити переможця, після чого буліти пробивали до першого незабитого, і росіяни виявилися більш умілими в індивідуальних діях.

[ + – ] Вирішальний буліт російської команди.

Таким чином, у фіналі збірна Росії зустрінеться з командою Фінляндії, яка обіграла Словаччину з рахунком 2:0.

[ + – ] Хокеїст російської збірної зносить ворота шведів.

Уперше в історії російської збірної вдалося пройти у фінал двох Олімпійських ігор поспіль. У Пхьончхані 2018 року росіяни у півфінальному матчі були сильнішими за чехів, а у фінальному матчі переграли німців. На домашніх Іграх у Сочі у 2014 році збірна Росії не вийшла навіть у півфінал, програвши у 1/4 фінській збірній.

Захисник російської команди Єгор Яковлєв, який забив вирішальний буліт, каже, що виходячи на лід, знав, що робитиме. За його словами, він цілеспрямовано кидав саме під пахву голкіперу, бо це "мертва зона" для голкіпера. На запитання про те, як йому вдалося зберігати спокій, хокеїст відповів: "Чесно, не розумів цього. Просто виходив і бив. Спасибі моєму спортивному психологу".

Раніше Фокус повідомляв, що Фінляндія вийшла у фінал Олімпіади завдяки злагодженій грі в обороні. Фінські захисники не залишили простору форвардам Словаччини. Після матчу тренер фінів відзначав уміння оборонятися як одну із сильних сторін своєї збірної.