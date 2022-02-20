Збірна Росії з хокею програла Фінляндії у фіналі Олімпіади-2022 (відео)

Збірна Фінляндії з хокею вперше в історії виграла золоті медалі Олімпійських ігор.

На Олімпійських іграх у Пекіні завершився хокейний турнір. У фіналі команда ROC (Олімпійський комітет Росії) грала проти збірної Фінляндії.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Матч Фінляндія – Росія став найочікуванішою подією Олімпіади у Пекіні. З урахуванням раннього вильоту лідерів хокейного турніру — команд США та Канади, Росія вважалася очевидним лідером на золоті медалі. Російські хокеїсти відкрили рахунок у середині першого періоду: граючи в меншості їм вдалася комбінація, яку точним кидком завершив Михайло Григоренко. Фіни відігралися на початку другого періоду: взяття воріт на свій рахунок записав Вілле Покка, якому асистував Ханне Бьорнінен. Саме він став героєм збірної Фінляндії, забивши, як виявилося, вирішальну шайбу на початку третього періоду.

Росіяни не змогли зламати фінську оборону протягом усього третього періоду. Фінальна сирена зафіксувала історичну перемогу Фінляндії — вони виграли золоті медалі Олімпіади вперше в історії.

[ + – ] Фінляндія – Росія: огляд матчу (відео)

Зазначимо, що Фінляндія в олімпійському хокейному турнірі двічі була близькою до того, щоб завоювати золоту медаль. На Іграх у Калгарі у 1988 році хокейний турнір проходив за круговою системою та Фінляндія посіла друге місце. 2006-го "Суомі" грали проти Швеції у фіналі, але програли супернику з рахунком 2:3. Крім того, збірна Фінляндії з хокею чотири рази вигравала бронзові медалі Олімпіади — це відбувалося у 1994, 1998, 2010 та 2014 роках.

Раніше Фокус розповідав про те, що збірна США з хокею сенсаційно програла Словаччині на Олімпіаді у Пекіні. Одні з лідерів Олімпіади в 1/4 фіналу поступилися в серії післяматчевих буллітів.

Збірна Канади з хокею також вибула на стадії 1/4 фіналу, програвши команді Швеції. Зазначимо, що канадці намагалися врятувати гру, знявши голкіпера та випустивши шостого польового гравця.

У півфінальних матчах команда ОКР обіграла Швецію, а Фінляндія була сильнішою за Словаччину.