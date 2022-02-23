"Свободу Україні": німецька газета Bild перекрила логотип "Газпрому" на формі "Шальке 04"

Німецькі журналісти стверджують, що в такий спосіб виступають проти російської агресії в Україні.

Німецька газета Bild у своїх публікаціях не показуватиме логотип російської енергетичної компанії "Газпром", реклама якої знаходиться на формі німецького футбольного клубу "Шальке 04". Емблему з російською компанією перекриватиме напис "Свободу Україні", так журналісти вирішили заявити про підтримку України та виступили проти російської агресії. Про це повідомляє сайт німецької газети Bild.

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Російська енергетична компанія "Газпром" є генеральним спонсором німецької футбольної команди "Шальке 04", починаючи з 2007 року. Крім того, "Газпром" — спонсор Ліги чемпіонів УЄФА.

"Це важко прийняти! Ні, це нестерпно. Ми маємо дивитися рекламу Газпрому по телевізору під гімн Ліги чемпіонів, поки путінські війська вторгаються в Україну. Російський енергетичний гігант є спонсором УЄФА з 2012 року", — написали в газеті.

Емблема з фразою "Свобода Україні" замість реклами "Газпрому" на формі футболістів буде публікуватися як у друкованій, так й онлайн-версії газети.

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Футбольний тренер Андрій Шевченко вирішив висловити підтримку Україні на тлі ескалації Росією війни на Донеччині. Шевченко закликав українців згуртуватися у складний час для країни та додав, що за 30 років українці сформувалися як нація.