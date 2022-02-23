"Свободу Украине": немецкая газета Bild перекрыла логотип "Газпрома" на форме "Шальке 04"

Немецкие журналисты утверждают, что таким образом выступают против российской агрессии в Украине.

Немецкая газета Bild в своих публикациях не будет показывать логотип российской энергетической компании "Газпром", реклама которой находится на форме немецкого футбольного клуба "Шальке 04". Эмблему с российской компанией будет перекрывать надпись "Свободу Украине", таким образом журналисты решили заявить о поддержке Украины и выступили против российского агрессии. Об этом сообщается на сайте немецкой газеты Bild.

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Российская энергетическая компания "Газпром" является генеральным спонсором немецкой футбольной команды "Шальке 04" начиная с 2007 года. Кроме того, "Газпром" — спонсор Лиги чемпионов УЕФА.

"Это трудно принять! Нет, это невыносимо. Мы должны смотреть рекламу Газпрома по телевизору под гимн Лиги чемпионов, пока путинские войска вторгаются в Украину. Российский энергетический гигант является спонсором УЕФА с 2012 года", — написали в газете.

Эмблема с фразой "Свобода Украине" вместо рекламы "Газпрома" на форме футболистов будет публиковаться как в печатной, так и онлайн-версии газеты.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Польша хочет перенести матч со сборной России по футболу, который должен был пройти 24 марта в Москве. Футбольные чиновники в Польше хотят добиться переноса матча на нейтральное поле. После этого матча станет известный претендент на попадание в Чемпионат мира в Катаре-2022.

Футбольный тренер Андрей Шевченко решил выразить поддержку Украине на фоне эскалации Россией войны на Донбассе. Шевченко призвал украинцев сплотиться в сложное время для страны и добавил, что за 30 лет украинцы сформировались как нация.