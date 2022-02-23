Чрезвычайное положение. ФБУ может приостановить сезон баскетбольной Суперлиги

Регулярный сезон в чемпионате Украины по баскетболу могут приостановить на месяц, а четвертый круг — отменить.

Если в Украине будет введено ЧП, Федерация баскетбола (ФБУ) может приостановить сезон сроком на месяц. Об этом сообщает Tribuna.com.

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При таких обстоятельствах формат Суперлиги претерпит изменения, в частности, планируется отменить четвертый круг регулярного чемпионата. Однако речь не идет о полной остановке сезона, как произошло два года назад в разгар коронавирусной пандемии.

После публикации указа Миниспорта Украины ФБУ, в случае необходимости, сделает официальное заявление о том, что чемпионат поставлен на паузу.

В мужской Суперлиге сейчас идет третий круг чемпионата.

Напомним, что из-за чрезвычайного положения в ближайший месяц спортивные соревнования в Украине проводиться не будут. Такой запрет продлится по меньшей мере 30 дней. Однако, несмотря на отмену всех спортивных мероприятий, команды и спортсмены смогут принять участие в международных соревнованиях за рубежом.

В Финляндии поддержали Украину: болельщики финского клуба "Йокерит" призвали руководство немедленно выйти из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Это первенство организовали в 2008 году для клубов из РФ, а также других стран Европы и Азии.

Ранее Фокус сообщал, что немецкое издание Bild прикрыло логотип "Газпрома" на футболках "Шальке 04" призывом: "Свободу Украине". Немецкие журналисты таким образом высказались против российской агрессии. "Газпром" на протяжении 15 лет спонсирует футбольную команду "Шальке" из Гельзенкирхена. Более того, "Газпром" — также спонсор Лиги чемпионов.