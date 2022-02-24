25 лютого УЄФА проведе екстрене засідання виконкому через ситуацію в Україні

Про ухвалені рішення головне європейське футбольне відомство повідомить після засідання.

Через події, що розвиваються між Росією та Україною в останні 24 години, президент УЄФА прийняв рішення скликати позачергове засідання Виконавчого комітету. Зустріч відбудеться у п'ятницю 25 лютого о 10 годині за центральноєвропейським часом. Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

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Про ухвалені рішення головне європейське футбольне відомство повідомить після засідання.

Нагадаємо, що Українська прем'єр-ліга ухвалила рішення зупинити чемпіонат України з футболу. Таке рішення пояснюється введенням воєнного стану по всій території країни, що унеможливлює проведення футбольних матчів. Пресслужба УПЛ повідомила це на своєму сайті.

Керівництво Прем'єр-ліги очікувало на рішення Виконкому УАФ про те, чи варто продовжувати сезон УПЛ в умовах "Надзвичайного становища". Однак через початок введення російських військ в Україну глава президент Володимир Зеленський на 30 днів оголосив воєнний стан.

Раніше Фокус повідомляв, що в УЄФА відмовилися від планів проведення фіналу Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі. Спочатку фінал головного клубного турніру Європи мав відбутися у Санкт-Петербурзі — 28 травня на "Газпром Арені". Але через початок повномасштабної агресії РФ щодо України Спілка європейських асоціацій вирішила відібрати в РФ таке право.

Матч двох найкращих європейських команд за підсумками сезону можуть перенести на лондонський "Вемблі".