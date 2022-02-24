УЄФА не проводитиме фінал Ліги Чемпіонів у Санкт-Петербурзі — Associated Press

Цього року фінальний матч Ліги Чемпіонів мав відбутися 28 травня на "Газпром-Арені" Санкт-Петербурга.

УЄФА не проводитиме фінал Ліги Чемпіонів сезону 2021-2022 у Санкт-Петербурзі через початок повномасштабної агресії РФ проти України. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на джерело у футбольній організації.

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За даними видання, таке рішення УЄФА офіційно прийме на засіданні виконавчого комітету 25 лютого. Воно розпочнеться об 11:00 за Києвом.

"Зважаючи на розвиток ситуації між Росією та Україною за останні 24 години, президент УЄФА прийняв рішення скликати позачергове засідання виконавчого комітету... для оцінки ситуації та прийняття всіх необхідних рішень", — йдеться у заяві на сайті УЄФА.

Цього року фінальний матч Ліги Чемпіонів мав відбутися 28 травня на "Газпром-Арені".

Як раніше повідомляв Фокус, місцем проведення Фіналу може стати лондонський стадіон "Уемблі". На користь цього сценарію може зіграти той факт, якщо у вирішальному матчі зійдуться дві англійські команди. Імовірність такого результату висока, оскільки на стадії 1/8 фіналу Англія представлена в Лізі чемпіонів такими командами, як "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Зазначимо, що Українська Прем'єр-ліга зупинила проведення чемпіонату України з футболу через введення у країні воєнного стану. Чемпіонат України з футболу мав стартувати після зимової перерви 26 лютого. До кінця турніру командам залишається зіграти 12 турів.

Нагадаємо, Міністерство молоді та спорту України ухвалило рішення зупинити всі спортивні змагання в Україні терміном на 30 днів через введення воєнного стану.