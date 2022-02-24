УЕФА не будет проводить финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге — Associated Press

В этом году финальный матч Лиги Чемпионов должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене" Санкт-Петербурга.

УЕФА не будет проводить финал Лиги Чемпионов сезона 2021-2022 в Санкт-Петербурге из-за начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в футбольной организации.

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По данным издание такое решениеУЕФА официально примет на заседании исполнительного комитета 25 февраля. Оно начнется в 11.00 по Киеву.

"Учитывая развитие ситуации между Россией и Украиной за последние 24 часа, президент УЕФА принял решение созвать внеочередное заседание исполнительного комитета… для оценки ситуации и принятия всех необходимых решений", — говорится в заявлении на сайте УЕФА.

В этом году финальный матч Лиги Чемпионов должен был состояться 28 мая на "Газпром Арене".

Как раньше сообщал Фокус, местом проведения Финала может стать лондонский стадион "Уэмбли". В пользу этого сценария может сыграть тот факт, если в решающем матче сойдутся две английские команды. Вероятность такого исхода высока, поскольку на стадии 1/8 финала Англия представлена в Лиге чемпионов такими командами, как "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что Украинская Премьер-лига остановила проведение чемпионата Украины по футболу из-за введения в стране военного положения. Чемпионат Украины по футболу должен был стартовать после зимнего перерыва 26 февраля. До конца турнира командам остается сыграть 12 туров.

Напомним, Министерство молодежи и спорта Украины приняло решение остановить все спортивные соревнования в Украине сроком на 30 дней из-за введения военного положения.