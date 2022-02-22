Сотни новеньких Ford Bronco припадают снегом на складе: их не могут доставить покупателям (видео)

Недособранные Ford Bronco складируют на территории сборочного предприятия. Автомобили уже засыпало снегом.

В американском Мичигане обнаружили громадный паркинг с сотнями новеньких Ford Bronco 2022. Автомобили уже долгое время стоят под открытым небом на территории завода Ford и не могут быть отправлены покупателям. Об этом сообщает сайт Automotive News.

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Внедорожники стоят на складе уже не одну неделю и покрыты слоем снега. Примечательно, что все эти автомобили уже распроданы, но покупатели не могут их получить.

[ + – ] Время от времени рабочие завода устанавливают микросхемы на авто Фото: скриншот/youtube

Дело в том, что все эти Ford Bronco недоукомплектованы – им не хватает различных микросхем. Дефицит автомобильных микрочипов все еще ощущается и автомобили ждут необходимые детали.

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По мере того, как микросхемы приходят, ими комплектуют автомобили. Время от времени работники завода загоняют Ford Bronco для досборки обратно в цех, но иногда детали устанавливают прямо на паркинге. В Ford обещают преодолеть дефицит микрочипов в ближайшие 90 дней.

[ + – ] Видео Ford Bronco: новый внедорожник пострадал от дефицита микрочипов

В то же время, владельцы, ожидающие свои авто, обеспокоены тем, что они стоят на улице. В нынешнем году зимы в Мичигане снежные и такая погода явно не на пользу автомобилям. В Ford обещают, что все машины перед доставкой покупателям повторно пройдут контроль качества.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Bronco получил экстремальную версию для бездорожья.