UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Сотни новеньких Ford Bronco припадают снегом на складе: их не могут доставить покупателям (видео)

859
Ford Bronco, новый Ford Bronco, Ford Bronco 2022, дефицит микрочипов
Фото: Detroit Free Press | Внедорожники на складе ждут запчастей для доукомплектации

Недособранные Ford Bronco складируют на территории сборочного предприятия. Автомобили уже засыпало снегом.

В американском Мичигане обнаружили громадный паркинг с сотнями новеньких Ford Bronco 2022. Автомобили уже долгое время стоят под открытым небом на территории завода Ford и не могут быть отправлены покупателям. Об этом сообщает сайт Automotive News.

Внедорожники стоят на складе уже не одну неделю и покрыты слоем снега. Примечательно, что все эти автомобили уже распроданы, но покупатели не могут их получить.

Ford Bronco, новый Ford Bronco, Ford Bronco 2022, дефицит микрочипов
Время от времени рабочие завода устанавливают микросхемы на авто
Фото: скриншот/youtube

Дело в том, что все эти Ford Bronco недоукомплектованы – им не хватает различных микросхем. Дефицит автомобильных микрочипов все еще ощущается и автомобили ждут необходимые детали.

Важно
Новый внедорожник Ford для суровых условий показали на фото и видео
Новый внедорожник Ford для суровых условий показали на фото и видео

По мере того, как микросхемы приходят, ими комплектуют автомобили. Время от времени работники завода загоняют Ford Bronco для досборки обратно в цех, но иногда детали устанавливают прямо на паркинге. В Ford обещают преодолеть дефицит микрочипов в ближайшие 90 дней.

Видео Ford Bronco: новый внедорожник пострадал от дефицита микрочипов

В то же время, владельцы, ожидающие свои авто, обеспокоены тем, что они стоят на улице. В нынешнем году зимы в Мичигане снежные и такая погода явно не на пользу автомобилям. В Ford обещают, что все машины перед доставкой покупателям повторно пройдут контроль качества.

Ранее Фокус сообщал, что Ford Bronco получил экстремальную версию для бездорожья.