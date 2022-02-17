Новый внедорожник Ford для суровых условий показали на фото и видео

Новый Ford Everest – внедорожник на базе пикапа Ranger. Модель будет доступна с бензиновыми и дизельными двигателями.

Опубликованы новые официальные тизеры Ford Everest третьего поколения. Рамный внедорожник презентуют онлайн 1 марта. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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На видео автомобиль затемнен, но можно разглядеть его силуэт и С-образные фары в духе нового Ford Ranger 2022. Именно на рамной платформе пикапа и построен Everest.

[ + – ] Внедорожник предложат с бензиновыми и дизельными двигателями Фото: Ford

Салон Ford Everest 2022 очевидно также будет идентичен интерьеру Ranger. Это значит, что появятся виртуальная панель приборов и большой 12-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата. В предложении останутся версии на 5 и 7 мест.

В ролике показали новый Ford Everest в топовой модификации с 3,0-литровым турбодизельным V6 мощностью около 250 л. с. В паре с ним будет работать 10-ступенчатая автоматическая КПП.

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Также для внедорожника будут доступны 2,0-литровый турбодизель и 2,3-литровая бензиновая турбочетверка. Их можно будет заказать не только с автоматом, но и с 6-ступенчатой механикой. Позже появится и подзаряжаемый гибрид.

[ + – ] Ford Everest предложат в бензиновых, дизельных и гибридных версиях

Ford Everest будут выпускать с задним и полным приводом (с понижающей передачей). За доплату предложат блокировки дифференциалов, то есть автомобиль сохранит хорошие внедорожные способности.

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