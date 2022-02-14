Новый большой кроссовер Ford рассекретили на первых фото

Обновленный Ford Explorer изменился внешне и внутри. Кроссовер будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

В интернет попали первые шпионские фото Ford Explorer 2023. Семиместный кроссовер вскоре пройдет фейслифтинг – обновленная модель должна быть представлена в июне и поступит в продажу со второй половины нынешнего года. Об этом сообщает китайский сайт Sina.

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[ + – ] В отделке стало больше хрома Фото: sina.com.cn

Дизайн Ford Explorer 2023

Новый Ford Explorer засняли в Китае, ведь, помимо США, модель производят и в этой стране. Дизайн освежили в духе новейшего Ford Mondeo 2022 – появились огромная решетка радиатора и продолговатые светодиодные фары. Также изменены бамперы и фонари, а в отделке стало больше хрома.

[ + – ] В салоне улучшили материалы отделки

Главное новшество в салоне – огромный сенсорный дисплей мультимедиа с отдельной секцией для переднего пассажира. Кроме того, у кроссовера новые вентиляционные дефлекторы, заменена центральная консоль и уменьшено количество кнопок и переключателей в салоне. Материалы отделки несколько улучшены.

[ + – ] Кроссовер получил большой дисплей мультимедиа Фото: sina.com.cn

Характеристики Ford Explorer 2023

Двигатели Ford Explorer 2023, скорее всего, останутся без изменений. Кроссовер сейчас оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,3 л (276 и 300 л. с.) и 3,0 л (365 и 400 л. с.), а топовая версия модели получила 444-сильную гибридную установку.

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