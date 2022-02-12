Новый кроссовер от Geely и Volvo за $12 500 показали на фото: он может появиться в Украине

Geely Binyue — компактный кроссовер с 1,5-литровым турбомотором Volvo. Модель активно экспортируют под названием Coolray.

Опубликованы первые фото Geely Binyue 2022. Компактный кроссовер, который за пределами Китая известен, как Geely Coolray, пройдет уже второй фейслифтинг. Представить его должны в апреле на автосалоне в Пекине, сообщает сайт Autohome.

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Новый Geely Binyue обновили весьма основательно и наделили его чертами современного фирменного стиля Geely Energy Storm. Кроссовер узнается, прежде всего, по огромной решетке радиатора. Кроме того, у него новые светодиодные фары и фонари.

Также заменили капот, передние крылья и дверь багажника. В топовой версии S появились антикрыло на крыше, задний диффузор и 18-дюймовые диски. После доработки авто стало несколько крупнее.

[ + – ] Версия S получила антикрыло и диффузор Фото: autohome.com.cn

Размеры Geely Binyue 2022:

Длина – 4380 мм

Ширина – 1800 мм

Высота – 1609 мм

Колесная база – 2600 мм

Салон Geely Binyue не рассекретили, но ожидается, что он не изменится. Не так давно его обновили и установили увеличенный 12,3-дюймовый сенсорный дисплей.

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Новый Geely Coolray/Binyue создавали совместно с Volvo, а его 1,5-литровый бензиновый турбомотор знаком по кроссоверу Volvo XC40. В обновленном Binyue его мощность увеличили со 177 до 181 л. с. Максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Модель предлагают только с 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями и передним приводом. В Китае цены стартуют с 80 тыс. юаней ($12 500). К слову, Geely Coolray 2022 вполне может появиться в Украине, ведь китайский бренд возвращается в нашу страну.

Также Фокус сообщал, что в мире стремительно растет спрос на авто из Китая. Их экспорт серьезно увеличился.