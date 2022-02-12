Новий кросовер від Geely та Volvo за $12 500 показали на фото: він може з'явитися в Україні

Geely Binyue – компактний кросовер з 1,5-літровим турбомотором Volvo. Модель активно експортують під назвою Coolray.

Опубліковані перші фото Geely Binyue 2022. Компактний кросовер, який за межами Китаю відомий як Geely Coolray, пройде вже другий фейсліфтинг. Представити його мають у квітні на автосалоні у Пекіні, повідомляє сайт Autohome.

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Новий Geely Binyue оновили дуже ґрунтовно та наділили його рисами сучасного фірмового стилю Geely Energy Storm. Кросовер впізнається, перш за все, за величезною решіткою радіатора. Крім того, у нього нові світлодіодні фари та ліхтарі.

Також замінили капот, передні крила та двері багажника. У топовій версії S з'явилися антикрило на даху, задній дифузор та 18-дюймові диски. Після доопрацювання авто стало дещо більшим.

[ + – ] Версія S отримала антикрило та дифузор Фото: autohome.com.cn

Розміри Geely Binyue 2022:

Довжина – 4380 мм

Ширина – 1800 мм

Висота – 1609 мм

Колісна база – 2600 мм

Салон Geely Binyue не розсекретили, але очікується, що він не зміниться. Нещодавно його оновили і встановили збільшений 12,3-дюймовий сенсорний дисплей.

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Новий Geely Coolray/Binyue створювали разом з Volvo, а його 1,5-літровий бензиновий турбомотор знайомий по кросоверу Volvo XC40. В оновленому Binyue його потужність збільшили зі 177 до 181 л. с. Максимальна швидкість становить 200 км/год.

Модель пропонують тільки з 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями та переднім приводом. У Китаї ціни стартують із 80 тис. юанів ($12 500). До речі, Geely Coolray 2022 може з'явитися в Україні, адже китайський бренд повертається в нашу країну.

Також Фокус повідомляв, що у світі стрімко зростає попит на авто з Китаю. Їхній експорт серйозно збільшився.