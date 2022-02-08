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В Україні стартує продаж нового кросовера Haval: він створений для наших доріг

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Фото: Great Wall | Haval Dargo отримав повний привід із блокуванням диференціалу

Haval Dargo — кросовер із брутальним дизайном та акцентом на позашляхові якості. Модель досить багато оснащена.

В Україні оголошено ціни на новий Haval Dargo. Нестандартний китайський кросовер уже доступний для замовлення. Про це повідомляє офіційний сайт Haval в Україні.

Haval Dargo 2022 — один із трьох нових кросоверів марки, презентованих нещодавно в Україні. Розробники наголосили на позашляхових якостях, що підкреслює зовнішній вигляд автомобіля. У нього класичний незграбний дизайн із високим капотом і двооб'ємним силуетом.

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Кросовер оснащений 2,0-літровим 192-сильним турбомотором
Фото: Great Wall

Розміри Haval Dargo 2022:

  • довжина — 4 620 мм;
  • ширина — 1 910 мм;
  • висота — 1 780 мм;
  • колісна база — 2 738 мм;
  • об'єм багажника — 496 л.

Салон Haval Dargo в базовій версії оброблений екошкірою. Передбачені віртуальна панель приладів, проекція на лобове скло та великий 12,3-дюймовий сенсорний дисплей.

Базова комплектація Haval Dargo High (960 596 гривень) враховує безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, електроприводи крісла водія і двері багажника, датчики світла та дощу, камери кругового огляду. Також передбачено набір систем безпеки — адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання у смузі, розпізнавання знаків і контроль втоми водія.

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Варіант Тор (1 008 098 гривень) додає оздоблення натуральною шкірою, панорамний дах, вентиляцію сидінь і паркувальний автопілот.

Новий Haval Dargo оснащений 2,0-літровим 192-сильним турбомотором і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Здебільшого китайський кросовер витрачає 8,8 л/100 км.

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Оснащення враховує віртуальну панель приладів і проекційний дисплей
Фото: autohome.com.cn

Повний привід доповнений блокуванням диференціалу, також передбачено допомогу на спуску з гори, позашляховий круїз-контроль і систему вибору режимів для різних типів бездоріжжя. Кліренс Haval Dargo дорівнює 200 мм, кут в'їзду — 24°, а з'їзду — 30°.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні обвалилися продажі нових автомобілів. Причина обвалу вже відома.