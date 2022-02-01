В Україні різко обвалилися продажі авто: названо причину

У січні на ринку змінився лідер — перше місце повернув бренд Renault. Найбільше зростання показала марка Chery.

Авторинок України розпочав 2022 рік із різкого падіння. За січень було продано лише 5,3 тис. нових легкових автомобілів. За даними асоціації "Укравтопром", це вдвічі менше, ніж у грудні.

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Порівняно із січнем 2021 року падіння не таке серйозне — мінус 7%. Причина обвалу відома — це нестача автомобілів на ринку, спричинена їх недовиробництвом. Ця проблема глобальна й за деякими популярними моделями вишикувалися черги в кілька років. Виграють ті, у кого є автомобілі на складах.

[ + – ] Лідером січня став кросовер Renault Duster Фото: Renault

В Україні за результатами січня лідерство повернув бренд Renault — він продемонстрував зростання продажів на чверть (904 авто). На друге місце опустилася Toyota з 596 проданими машинами та падінням на 39%.

Третє місце у Chery: китайський бренд наростив продаж одразу на 135% — до 364 одиниць. Замикають ТОП-5 українського авторинку Hyundai (303 шт., +9%) та Skoda (280 шт., -42%).

Найпопулярніші авто в Україні за січень 2022 року:

Renault — 904 проданих авто (+25%). Toyota — 596 (-39%). Chery — 364 (+135%). Hyundai — 303 (+9%). Skoda — 280 (-42%). Peugeot — 248 (+36%). Nissan — 244 (-20%). Volkswagen — 242 (+58%). Mitsubishi — 196 (+25%). Kia — 188 (-57%).

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Найпопулярніша модель авто у січні — Renault Duster. Кросовер за місяць знайшов 516 покупців.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні подорожчало розмитнення автомобілів. Викликано це змінами на світовому ринку.