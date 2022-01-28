В Україні різко подорожчало розмитнення авто: названо причину

Попит на вживані автомобілі зростає не лише в Україні, а й у Європі та Південній Кореї. Знайти вживане авто в хорошому стані стало складніше, а розмитнити на 20% дорожче.

В Україні останнім часом подорожчало розмитнення авто. Тепер поставити старий автомобіль на облік приблизно на 20% дорожче, ніж минулого року. Про це повідомив журналіст програми "ДжеДаї" Максим Хотіленко.

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Причина подорожчання — підвищення попиту на вживані авто у світі. Через глобальний дефіцит мікрочипів на ринку відчувається брак нових автомобілів і багато покупців звертають свої погляди на вторинний ринок.

[ + – ] Вживані авто з Європи подорожчали і це вплинуло на вартість розмитнення Фото: autocentre.ua

Ціни на вживані авто в Європі та Південній Кореї різко зросли, і саме це вплинуло на вартість розмитнення. Мито та ПДВ розраховуються від вартості автомобіля. Оцінюють машини на митниці за спеціальним каталогом, в якому зазначено актуальну середню ціну кожної моделі.

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Тобто подорожчали і самі вживані автомобілі, і їхнє розмитнення. До того ж, на ринках Європи та Південної Кореї поменшало авто з пробігом у хорошому стані, адже найкращі машини зазвичай швидко розбирають жителі цих країн. На пошуки вживаного авто тепер йде більше часу.

Також примітне зростання цін на вживані авто в Україні. Це знову ж таки пов'язане з нестачею нових автомобілів.

Раніше Фокус повідомляв, що імпорт вживаних авто в Україні побив новий рекорд. Ринок зріс на 46%.