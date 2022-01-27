Фантомні патрулі виписали майже тисячу штрафів за перший день роботи

Незабаром фантомних патрулів на дорогах побільшає. Нинішнього року закуплять ще 30 таких авто.

Фантомні патрулі дуже активно розпочали свою роботу. Уже за перший день вони зафіксували майже тисячу порушників правил дорожнього руху. Про це повідомив у Facebook радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Загалом було виписано 990 штрафів за перевищення швидкості. Наразі в прихованому режимі патрулюють лише чотири кросовери Skoda Kodiaq. За словами Антона Геращенка, цього року закуплять ще 30 таких авто, а в 2023 — 50.

[ + – ] За один день виписано 990 штрафів Фото: Патрульна поліція

Нагадаємо, що фантомні патрулі — поліцейські автомобілі без будь-яких розпізнавальних знаків. Вони оснащені спеціальним обладнанням і здатні заміряти швидкість автомобілів у русі.

Один "фантом" може відстежувати одночасно до 50 машин як у попутному, так і у зустрічному напрямку. Система працює в повністю автоматичному режимі, а порушнику потім надходить копія ухвали про накладення штрафу. Хоча за потреби патрульні поліцейські можуть і зупиняти авто.

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В МВС наголошують, що фантомні патрулі — захід, покликаний дисциплінувати водіїв і змусити їх дотримуватися швидкісного режиму.

Раніше Фокус розповідав як виглядають патрульниі авто фантоми та повідомляв про перші жертви фантомів, а також про те, що в Україні пропонують довічно позбавляти прав особливо злісних порушників правил дорожнього руху.