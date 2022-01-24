Депутати пропонують довічно позбавляти прав водія: кому це загрожує

Жорсткі заходи покликані дисциплінувати водіїв і врятувати людські життя.

В Україні можуть розпочати довічно позбавляти водіїв права керувати транспортними засобами. Відповідний проєкт закону №6278 зареєстровано у Верховній Раді.

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Законопроєкт вносить зміни до ст. 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення громадян посвідчення водія. Таке покарання загрожує за систематичні грубі порушення правил дорожнього руху (зараз це передбачено позбавлення прав терміном до 10 років).

[ + – ] За 2021 рік в Україні збільшилась кількість випадків п'яної їзди Фото: autoua.net

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що необхідність його ухвалення обумовлена чисельними злісними порушеннями ПДР. Він дозволить дисциплінувати водіїв і зберегти людські життя та при цьому не несе навантаження на державний бюджет.

Одним із найпоширеніших порушень правил дорожнього руху, за яке позбавляють прав, є кермування у нетверезому вигляді. За даними першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, у 2021 році кількість виявлених випадків п'яної їзди зросла до 133 289 (у 2020 — 129 480).

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Нетверезі водії минулого року стали винуватцями 5 019 ДТП, у яких загинуло 113 людей і ще 1 072 — травмовано. За 2022 рік вже оформлено 6 567 протоколів за керування у стані сп'яніння.

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