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Депутати пропонують довічно позбавляти прав водія: кому це загрожує

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Позбавлення прав, ПДР України, порушення ПДР, п'яна їзда, їзда в нетверезому стані, позбавлення прав за п'яне водіння
Фото: autoua.net | Особливо злісних порушників правил дорожнього руху позбавлятимуть прав на все життя

Жорсткі заходи покликані дисциплінувати водіїв і врятувати людські життя.

В Україні можуть розпочати довічно позбавляти водіїв права керувати транспортними засобами. Відповідний проєкт закону №6278 зареєстровано у Верховній Раді.

Законопроєкт вносить зміни до ст. 30 Кодексу України про адміністративні правопорушення та ст. 55 Кримінального кодексу України в частині позбавлення громадян посвідчення водія. Таке покарання загрожує за систематичні грубі порушення правил дорожнього руху (зараз це передбачено позбавлення прав терміном до 10 років).

Позбавлення прав, ПДР України, порушення ПДР, п'яна їзда, їзда в нетверезому стані, позбавлення прав за п'яне водіння
За 2021 рік в Україні збільшилась кількість випадків п'яної їзди
Фото: autoua.net

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що необхідність його ухвалення обумовлена чисельними злісними порушеннями ПДР. Він дозволить дисциплінувати водіїв і зберегти людські життя та при цьому не несе навантаження на державний бюджет.

Одним із найпоширеніших порушень правил дорожнього руху, за яке позбавляють прав, є кермування у нетверезому вигляді. За даними першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, у 2021 році кількість виявлених випадків п'яної їзди зросла до 133 289 (у 2020 — 129 480).

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Хто з водіїв найчастіше порушує ПДР України (статистика)

Нетверезі водії минулого року стали винуватцями 5 019 ДТП, у яких загинуло 113 людей і ще 1 072 — травмовано. За 2022 рік вже оформлено 6 567 протоколів за керування у стані сп'яніння.

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