В Україні запровадять штрафні бали за порушення правил дорожнього руху: як їх пропонують нараховувати

Якщо водій набере 12 і більше балів, йому доведеться повторно складати іспити з водіння.

З 2022 року в Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху (ПДР). З такою ініціативою раніше виступили в МВС, а тепер група народних депутатів внесла до Верховної Ради відповідний проєкт закону №6502.

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Законопроєктом пропонується нараховувати штрафні бали за порушення правил дорожнього руху разом зі штрафами — як у США та багатьох країнах ЄС. Нагадаємо, до 2020 року бали списувалися замість штрафу та дозволяли уникнути покарання.

[ + – ] Бали нараховуватимуть разом зі штрафами за порушення правил дорожнього руху Фото: Патрульна поліція

За які порушення ПДР в Україні нараховуватимуть штрафні бали:

1 бал — за непристебнутий ремінь безпеки або перевезення дітей без автокрісла;

2 бали — за керування несправним транспортним засобом, із закритими номерами, перевезення дітей без автокрісла (повторно), проїзд на заборонний сигнал світлофора, перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год (крім порушень, зафіксованих в автоматичному режимі);

3 бали — за порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним транспортним засобом, що використовується для надання послуг із перевезення пасажирів;

5 балів — за перевищення швидкості більш як на 50 км/год або створення аварійної ситуації.

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Якщо водій назбирає 12 і більше балів (а новачок, який одержав права менше року тому — 8 і більше балів), то Національна поліція винесе рішення про тимчасове припинення дії його прав водія. Відновити їх можна буде лише після повторного складання теоретичного та практичного іспитів в МВС. Також наголошується, що щороку кількість балів обнульовуватиметься.

Раніше Фокус розповідав про марки авто, які найчастіше порушують ПДР. Статистика виявилася дуже цікавою.