В Україні запровадять штрафні бали за порушення правил дорожнього руху: як їх пропонують нараховувати
Якщо водій набере 12 і більше балів, йому доведеться повторно складати іспити з водіння.
З 2022 року в Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху (ПДР). З такою ініціативою раніше виступили в МВС, а тепер група народних депутатів внесла до Верховної Ради відповідний проєкт закону №6502.
Законопроєктом пропонується нараховувати штрафні бали за порушення правил дорожнього руху разом зі штрафами — як у США та багатьох країнах ЄС. Нагадаємо, до 2020 року бали списувалися замість штрафу та дозволяли уникнути покарання.
За які порушення ПДР в Україні нараховуватимуть штрафні бали:
- 1 бал — за непристебнутий ремінь безпеки або перевезення дітей без автокрісла;
- 2 бали — за керування несправним транспортним засобом, із закритими номерами, перевезення дітей без автокрісла (повторно), проїзд на заборонний сигнал світлофора, перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год (крім порушень, зафіксованих в автоматичному режимі);
- 3 бали — за порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним транспортним засобом, що використовується для надання послуг із перевезення пасажирів;
- 5 балів — за перевищення швидкості більш як на 50 км/год або створення аварійної ситуації.
Якщо водій назбирає 12 і більше балів (а новачок, який одержав права менше року тому — 8 і більше балів), то Національна поліція винесе рішення про тимчасове припинення дії його прав водія. Відновити їх можна буде лише після повторного складання теоретичного та практичного іспитів в МВС. Також наголошується, що щороку кількість балів обнульовуватиметься.
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