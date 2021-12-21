Водії яких авто найчастіше порушують правила дорожнього руху в Україні

Попри стереотипи, преміальні бренди авто не посідають перших місць серед порушників.

Опубліковано цікаву статистику порушень правил дорожнього руху. Вона показує, водіїв яких марок авто найчастіше карають. Дані опублікував сервіс Штрафи UA на основі статистики сплачених штрафів.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Існує стереотип, що порушують, як правило, власники дорогих автомобілів, однак у трійці лідерів преміум-бренди відсутні. Найбільше штрафи за 2021 сплатили власники Volkswagen – 33 742.

[ + – ] Найбільше порушників – на Volkswagen Фото: Volkswagen

Які авто найчастіше отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні:

Volkswagen – 33 742 штрафи Toyota – 23 051 Renault – 21 782 Mercedes-Benz – 19 858 Skoda – 14 458

Важливо

Депутати пропонують пом'якшити покарання за незареєстроване ГБО

Раніше свою статистику озвучили в Monobank. Співзасновник банку Олег Гороховський повідомив, що клієнти зареєстрували в системі 559 862 авто та отримали 547 156 штрафів. Найбільше порушень зафіксовано за Porsche, Jaguar та Lincoln. За одним автомобілем 61 штраф, ще один клієнт за один день отримав одразу 47 штрафів на суму 16 830 гривень.

Також повідомляється, що 79% зареєстрованих у Monobank авто належить чоловікам та 21% – жінкам. На одне чоловіче авто в середньому припадає 0,91 штрафу, а на одне жіноче – 1,23.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні після закінчення пільгового періоду розмитнення поліція почала штрафувати власників "євроблях".