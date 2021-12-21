Водители каких авто чаще всего нарушают ПДД в Украине

Вопреки стереотипам, премиальные бренды авто не занимают первые места среди нарушителей.

Опубликована интересная статистика нарушений ПДД. Она показывает, водителей какие марок авто чаще всего наказывают. Данные опубликовал сервис Штрафи UA на основе статистики оплаченных штрафов.

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Бытует стереотип, что нарушают, как правило, владельцы дорогих автомобилей, однако в тройке лидеров премиум-бренды отсутствуют. Больше всего штрафов за 2021 год оплатили владельцы Volkswagen – 33 742.

[ + – ] Больше всего нарушителей - на Volkswagen Фото: Volkswagen

Какие авто чаще всего получают штрафы за нарушения ПДД в Украине:

Volkswagen – 33 742 штрафа Toyota – 23 051 Renault – 21 782 Mercedes-Benz – 19 858 Skoda – 14 458

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Ранее свою статистику озвучили в Monobank. Сооснователь банка Олег Гороховский сообщил, что клиенты зарегистрировали в системе 559 862 авто и получили 547 156 штрафов. Больше всего нарушений зафиксировано за Porsche, Jaguar и Lincoln. За одним автомобилем числится 61 штраф, еще один клиент за один день получил сразу 47 штрафов на сумму 16 830 гривен.

Также сообщается, что 79% зарегистрированных в Monobank авто принадлежит мужчинам и 21% – женщинам. На одно мужское авто в среднем приходится 0,91 штрафа, а на одно женское – 1,23.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине по окончанию льготного периода растаможки полиция начала штрафовать владельцев "евроблях".