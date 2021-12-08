Депутаты предлагают смягчить наказание за незарегистрированное ГБО
Новый законопроект уменьшает вдвое штрафы за отсутствие отметки в техпаспорте об установленном ГБО.
В Украине могут уменьшить штрафы за незарегистрированное ГБО. Соответствующий законопроект №6379 "О внесении изменений в КУоАП по смягчению административной ответственности за нарушение установленного порядка переоборудования транспортного средства для работы на газовом моторном топливе или альтернативных видах жидкого и газового топлива" зарегистрировала в Верховной Раде группа народных депутатов.
Законопроект предлагает снизить штраф за ГБО без регистрации в два раза — с 340 до 170 гривен. При повторном нарушении сумма составит 340 гривен, но депутаты при этом предлагают исключить норму о лишении водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев.Важно
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что водители все чаще выбирают ГБО с целью экономии, причем нередко перевести авто на газ решаются небогатые граждане. Регистрация ГБО в Украине сейчас обходится примерно в 3000 гривен и это бьет по карману. Поэтому административную ответственность за отсутствие отметки о ГБО в техпаспорте предложили смягчить.
Ранее Фокус рассказывал о планах депутатов ужесточить наказание за смертельное ДТП. Виновникам может грозить пожизненное заключение.