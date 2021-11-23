Пожизненное лишение прав и до 15 лет в тюрьме: в Украине хотят усилить наказание за ДТП

В парламент внесли ряд законопроектов об ужесточении ответственности виновников смертельных ДТП. Предлагаются очень суровые наказания.

В Верховной Раде зарегистрировали сразу четыре законопроекта, призванные усилить ответственность за ДТП. Если точнее, то более суровое наказание хотят ввести для виновников аварий с погибшими и травмированными. Об этом пишет сайт КиевVласть.

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В частности, проект закона №6240 "О внесении изменений в статьи 286 и 286-1 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель людей" (автор – внефракционная Юлия Светличная) предлагает такие наказания виновникам аварий:

за ДТП с погибшим ли травмированным – лишение свободы на срок от 5 до 8 лет (сейчас – от 3 до 8 лет ) с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 3 до 5 лет (сейчас до 3 лет );

(сейчас – от ) с лишением права управлять транспортными средствами на срок от (сейчас ); за ДТП с несколькими погибшими – лишение свободы на 8-12 лет (сейчас 5-10 лет ) с пожизненным лишением прав;

(сейчас ) с пожизненным лишением прав; за ДТП с погибшим, совершенное в состоянии опьянения – лишение свободы на 8-12 лет (сейчас 5-10 лет ) с пожизненным лишением прав;

(сейчас ) с пожизненным лишением прав; за ДТП с несколькими погибшими, совершенное в состоянии опьянения – лишение свободы на 12-15 лет (сейчас 7-12 лет) с лишением прав на всю жизнь;

[ + – ] Особо ужесточат наказание за ДТП, совершенное в нетрезвом виде Фото: Информатор

Альтернативный законопроект №6240-1 с таким же названием, подготовленный группой депутатов предлагает наказывать за ДТП с погибшим или травмированным тюремным сроком на 7-12 лет с лишением прав на 5-7 лет.

Проект закона №6240-2 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за уголовные правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта" предусматривает наказание за смертельное ДТП в виде лишения свободы на 5-8 лет с лишением прав на 5 лет.

Наконец, четвертый законопроект предлагает наказывать за ДТП с несколькими погибшими тюремным сроком на 6-12 лет и лишением права водить авто на 6-15 лет.

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Если смертельное ДТП совершил нетрезвый водитель, то предлагается увеличить тюремный срок до 8-12 лет с лишением прав на 15-20 лет. При повторном нарушении грозит уже 12-15 лет лишения свободы и лишение прав на 20 лет.

Ранее в Патрульной полиции сообщили, что за 2021 год в Украине уже произошло свыше 154 тыс. ДТП, из них 20 300 – с пострадавшими. На дорогах погибли 2592 человека.

Также Фокус писал о начале конфискации авто у злостных неплательщиков штрафов за нарушения ПДД.