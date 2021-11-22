В Украине за 2021 год серьезно увеличилось количество ДТП

Несмотря на рост аварийности на дорогах, количество погибших и травмированных в ДТП уменьшилось.

За 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП – это на 13,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовало МВД аккурат к выездному заседанию Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове.

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Вместе с тем, количество аварий с пострадавшими в нынешнем году уменьшилось на 6% — до 20 300. Об этом на заседании сообщил первый замначальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

[ + – ] Пострадавших и погибших на дорогах стало меньше Фото: Национальная полиция

"Наблюдается положительная динамика по сравнению с предыдущим годом – количество ДТП снизилось более, чем на 6%. Но, к сожалению, 2 592 человека погибли. Данный показатель снизился на 9%, но цифра все же остается вопиющей", — заявил Алексей Белошицкий.

А вот в местах установки камер автофиксации аварийность уменьшилась. Всего по Украине уже установлено 236 комплексов фотовидеофиксации.

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Кроме того, по данным Алексея Белошицкого, в нынешнем году выявлено 99 тыс. водителей, управляющих транспортными средствами без удостоверения водителя (из них 22 тыс. были лишены прав) и оформлено 113 постановлений об управлении авто в нетрезвом виде. По отношению к 203 любителям пьяной езды применен административный арест, а у 70 – изъяты транспортные средства.

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