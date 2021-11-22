В Україні за 2021 рік серйозно побільшало ДТП

Незважаючи на зростання аварійності на дорогах, кількість загиблих і травмованих у ДТП зменшилась.

За 10 місяців 2021 року в Україні сталося 154 480 ДТП — це на 13,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувало МВС якраз до виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності у Харкові.

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Водночас кількість аварій із постраждалими цього року зменшилася на 6% — до 20 300. Про це на засіданні повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

[ + – ] Постраждалих і загиблих на дорогах поменшало Фото: Національна поліція

"Спостерігається позитивна динаміка порівняно з попереднім роком — кількість ДТП знизилася більш ніж на 6%. Але, на жаль, 2 592 особи загинули. Цей показник знизився на 9%, але цифра все ж таки залишається обурливою", — заявив Олексій Білошицький.

А от у місцях встановлення камер автофіксації аварійність зменшилась. Загалом в Україні вже встановлено 236 комплексів фотовідеофіксації.

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Крім того, за даними Олексія Білошицького, цьогоріч виявлено 99 тис. водіїв, які керують транспортними засобами без посвідчення водія (з них 22 тис. було позбавлено прав) та оформлено 113 постанов про керування авто в нетверезому стані. Проти 203 любителів п'яної їзди застосовано адміністративний арешт, а у 70 — вилучено транспортні засоби.

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