Відео конфіскації Range Rover у злісного порушника правил дорожнього руху: штрафів на 130 тис. гривень і швидкість під 170 км/год

Власник Range Rover зібрав одразу 147 штрафів і не поспішав їх сплачувати. Автомобіль віддадуть лише після ліквідації заборгованості.

У Києві продовжують вилучати автомобілі в злісних порушників правил дорожнього руху, які не бажають сплачувати штрафи. Цього разу на штрафмайданчик вирушив розкішний Range Rover. Про це розповів у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

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Власник Range Rover не сплатив цілих 147 штрафів на суму 130 тис. гривень – це свого роду антирекорд для Києва. Мало того, позашляховик у місті розганяли до 167 км/год. Це зафіксовано радарами контролю швидкості.

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Повернути автомобіль власник зможе виключно після сплати всіх штрафів і компенсації витрат Державної виконавчої служби. Загалом у столичних порушників-боржників вилучили вже сім автомобілів.

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Нагадаємо, що вперше подібну практику вилучення авто застосували в Харкові, а з недавніх пір автомобілі забирають і в Києві. За словами Андрія Гайченка, на черзі – Дніпро й Одеса.

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Конфіскація авто загрожує приблизно 150 українських автомобілістів. Усі вони мають чималу заборгованість зі штрафів, а також відзначилися суттєвими перевищеннями швидкості в населених пунктах – розвивали 150 км/год і більше. Таких радикальних заходів МВС і Мін'юст вжили після резонансної ДТП у Харкові.

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