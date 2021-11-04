В Україні вперше вилучили автомобіль у злісного порушника правил дорожнього руху

Евакуатор забрав авто, власник якого не сплатив штрафів більш ніж на 80 тис. гривень. Його викрили у п'яному кермуванні.

В Україні вперше забрали автомобіль через несплату власником штрафів за порушення правил дорожнього руху. Власник заборгував державі понад 80 тисяч гривень. Про це написав у Facebook заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

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Забрали авто в Харкові — Mercedes-Benz E-Class 2018 завантажили на евакуатор і відправили на майданчик держпідприємства "СЕТАМ", а власнику вручили документ про вилучення. Автомобіль належить 32-річному громадянинові Нігерії.

[ + – ] Порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії Фото: прес-служба Мін'юсту

Зеясувалося, що порушник-боржник відзначився не лише перевищенням швидкості — йому виписано ще й два штрафи за кермування авто у нетверезому стані на суму 80 тис. гривень.

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Нагадаємо, що раніше Державна виконавча служба виступила з ініціативою забирати автомобілі у злісних порушників швидкісного режиму в населених пунктах, які не сплачують штрафи.

[ + – ] Тільки за нетверезе кермування власник Mercedes-Benz заборгував 80 тис. гривень Фото: прес-служба Мін'юсту

Поштовхом до таких радикальних заходів стали кілька резонансних ДТП у Харкові. Саме в цьому місті й вирішили почати вилучати авто. Загалом в Україні нарахували майже 150 порушників-боржників.

Раніше Фокус розповідав, що за перевищення швидкості запропонували позбавляти прав. Депутати вже підготували відповідний законопроєкт.