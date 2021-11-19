Владелец Range Rover собрал 147 штрафов и не спешил их оплачивать. Автомобиль отдадут только после погашения задолженности.

В Киеве продолжают изымать автомобили у злостных нарушителей ПДД, не желающих платить штрафы. На этом раз на штрафплощадку отправился роскошный Range Rover. Об этом рассказал в Facebook заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

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Владелец Range Rover не оплатил целых 147 штрафов на сумму в 130 тыс. гривен – это своего рода антирекорд для Киева. Мало того, внедорожник в городе разгоняли до 167 км/ч — это зафиксировано радарами контроля скорости.

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Вернуть автомобиль владелец сможет исключительно после оплаты всех штрафов и компенсации затрат Государственной исполнительной службы. В общей сложности, у столичных нарушителей-должников изъяли уже семь автомобилей.

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Напомним, что впервые подобную практику изъятия авто применили в Харькове, а с недавних пор автомобили забирают и в Киеве. По словам Андрея Гайченко, на очереди – Днепр и Одесса.

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Конфискация авто грозит примерно 150 украинским автомобилистам. Все они имеют немалую задолженность по штрафам, а также отметились существенными превышениями скорости в населенных пунктах – развивали 150 км/ч и больше. Такие радикальные меры МВД и Минюст приняли после резонансного ДТП в Харькове.

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