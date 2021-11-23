Довічне позбавлення прав і до 15 років у в'язниці: в Україні хочуть посилити покарання за ДТП

До парламенту внесли низку законопроєктів щодо посилення відповідальності винуватців смертельних ДТП. Пропонуються дуже суворі покарання.

У Верховній Раді зареєстрували одразу чотири законопроєкти, покликані посилити відповідальність за ДТП. Якщо точніше, то суворе покарання хочуть запровадити для винуватців аварій із загиблими та травмованими. Про це пише сайт КиївVласть.

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Зокрема, проєкт закону №6240 "Про внесення змін до статей 286 та 286-1 Кримінального кодексу України про посилення відповідальності за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей" (авторка — позафракційна Юлія Світлична) пропонує такі покарання винуватцям аварій:

за ДТП із загиблим чи травмованим — позбавлення волі терміном від 5 до 8 років (зараз — від 3 до 8 років ) із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 3 до 5 років (зараз до 3 років );

(зараз — від ) із позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від (зараз ); за ДТП з кількома загиблими — позбавлення волі на 8-12 років (зараз 5-10 років ) із довічним позбавленням прав;

(зараз ) із довічним позбавленням прав; за ДТП із загиблим, скоєне у стані сп'яніння — позбавлення волі на 8-12 років (зараз 5-10 років ) із довічним позбавленням прав;

(зараз ) із довічним позбавленням прав; за ДТП з кількома загиблими, скоєне у стані сп'яніння — позбавлення волі на 12-15 років (зараз 7-12 років) із позбавленням прав на все життя;

[ + – ] Особливо посилять покарання за ДТП, скоєне в нетверезому стані Фото: Информатор

Альтернативний законопроєкт №6240-1 з такою самою назвою, підготовлений групою депутатів, пропонує карати за ДТП із загиблим або травмованим тюремним терміном на 7-12 років із позбавленням прав на 5-7 років.

Проєкт закону №6240-2 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за кримінальні правопорушення проти безпеки руху й експлуатації транспорту" передбачає покарання за смертельну ДТП у вигляді позбавлення волі на 5-8 років із позбавленням прав на 5 років.

Нарешті, четвертий законопроєкт пропонує карати за ДТП із кількома загиблими тюремним терміном на 6-12 років і позбавленням права керувати авто на 6-15 років.

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Якщо смертельну ДТП вчинив нетверезий водій, то пропонується збільшити тюремний термін до 8-12 років із позбавленням прав на 15-20 років. У разі повторного порушення загрожує вже 12-15 років позбавлення волі та позбавлення прав на 20 років.

Раніше у Патрульній поліції повідомили, що за 2021 рік в Україні вже сталося понад 154 тис. ДТП, з них 20 300 — з постраждалими. На дорогах загинули 2 592 особи.

Також Фокус писав про початок конфіскації авто у злісних неплатників штрафів за порушення правил дорожнього руху.