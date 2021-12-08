Самый необычный кроссовер Porsche засветился на фото и видео

Кроссовер Porsche 911 засняли во время испытаний. У него увеличен клиренс и расширены колесные арки

В Германии на автодроме Нюрбургринг проходит тесты нестандартный Porsche 911 Safari. Культовое купе решили превратить в некое подобие кроссовера. Об этом сообщает сайт Motor1.

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[ + – ] Клиренс увеличен примерно на 50 мм Фото: Motor1.com

Название Safari намекает на преемственность поколений с раллийным Porsche 911. В свое время спорткар успешно выступал в ралли "Сафари" и даже выиграл марафон "Париж-Дакар" в 1984 году.

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С виду Safari мало чем отличается от стандартного купе Porsche 911 Carrera в 992 кузове. Выдают его расширители колесных арок и 20-дюймовые высокопрофильные шины Pirelli. Кроме того, несколько изменены бамперы, а дорожный просвет увеличен примерно на 50 мм.

[ + – ] Колесные арки расширили Фото: Motor1.com

С технической точки зрения автомобиль идентичен Porsche 911 Carrera 4S. Это значит, что он оснащен 3,0-литровой оппозитной шестеркой с турбонаддувом мощностью 450 л. с. и полным приводом. Скорее всего, в Porsche перенастроят подвеску 911 и увеличат ее рабочий ход.

[ + – ] Porsche 911 Safari оснастили 450-сильным турбомотором

Новый Porsche 911 Safari должны представить в первой половине 2022 года. Кроссовер будет дороже стандартного купе, но дешевле мощного Porsche 911 Turbo.

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