На украинский рынок выходят самые дорогие и самые роскошные китайские автомобили

Премиальный бренд Hongqi идет в Европу и будет представлен в Украине. Поначалу на наш рынок выведут три модели.

В Украину идет китайская марка Hongqi. Это самые дорогие и самые роскошные автомобили из Поднебесной и ими пользуются высшие лица страны. Об этом сообщает Auto-Consulting.

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Марка Hongqi известна с 1958 года и в Китае эти автомобили были аналогом советской "Чайки" или ЗИЛа. Именно на Hongqi ездил Мао Цзэдун, да и сейчас лимузином этой марки пользуется китайский лидер Си Цзиньпин.

[ + – ] Седан Hongqi H9 Фото: CarNewsChina

Сейчас Hongqi называют китайским Rolls-Royce, тем более, что сейчас дизайн авто разрабатывает бывший стилист британской марки Жиль Тейлор. Бренд существенно расширил палитру моделей и выходит на международный рынок. В планах – увеличение производства с 200 до 600 тыс. авто ежегодно к 2025 году.

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В Украине на первых порах представят три модели Hongqi. H9 –седан Е-класса размером с Mercedes-Benz E-Class и BMW 5 Series. Он стоит 69-91 тыс. долларов и предложен в версиях на 4 и 5 мест (в последнем случае сзади установлены два отдельных кресла с электроприводом и вентиляцией). Hongqi H9 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (252 л. с.) и 3,0 л (272 л. с.).

[ + – ] Кроссовер Hongqi HS5 Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Hongqi HS5 – одна из самых дешевых моделей марки, он стоит 42 900-52 000 долларов. Автомобиль оснащен 2,0-литровым 224-сильным турбодвигателем, а привод может быть передним или полным. В салоне на передней панели установлены два больших экрана.

[ + – ] Электромобиль Hongqi e-HS9 Фото: autohome.com.cn

Самым дорогим Hongqi в Украине станет электрокроссовер e-HS9 ($109-136 тыс.). Он уже продается в Европе в вариантах на 6 и 7 мест. Новый Hongqi e-HS9 доступен в версиях мощностью 436 и 551 л. с. с запасом хода 460 и 500 км, соответственно.

Ранее Фокус рассказывал, что в линейке Hongqi появился настоящий гиперкар. Он может развить 400 км/ч.